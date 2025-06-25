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Dungeon Stalkers 2025 г.
Экшен, Мультиплеер, Условно-бесплатная, От третьего лица, Подземелья
6.9 9 оценок

Финальный бета-тест Dungeon Stalkers стал доступен в Steam

KoRnEr KoRnEr

Dungeon Stalkers - PvPvE-ролевая игра от третьего лица проводит финальное бета-тестирование перед запуском в Steam. Фанаты могут просто присоединиться к тестированию, запросив доступ через страницу магазина.

Эта финальная бета-версия, которая завершится во вторник, 1 июля, в 18:59, включает в себя следующие улучшения по сравнению с предыдущими этапами тестирования:

  • Добавлены новые сталкеры Лиян и Шинобу (всего доступно 9 сталкеров)
  • Реализовано правило легкой добычи (без потери предметов при смерти) для быстрого матча и режима PvE.
  • Новая система рун, позволяющая сталкеру расти
  • Новая система лагерей, позволяющая создавать и улучшать предметы
  • Улучшены ультимейты Сталкера
  • Теперь доступен бег для более приятного игрового процесса.
  • Добавлена ​​система отчётов и камер отключения

В Dungeon Stalkers игроки выбирают одного из девяти игровых персонажей, каждый со своей историей, личностью и навыками, и спускаются в проклятое подземелье Ведьмы. Они могут войти в одиночку или с доверенными товарищами в командах до трех человек. Когда они исследуют, собирают добычу и сражаются с зараженными монстрами и соперниками-сталкерами, их конечная цель — сбежать живыми. Но ни одно прохождение не похоже на другое из-за системы Witch's Curse, которая динамически изменяет условия подземелья с каждой сессией, меняя шансы и задачи.

Когда персонажи получают урон, это визуально отображается в виде ухудшенной брони, которую могут заметить вражеские игроки, что добавляет напряжения и стратегической глубины, а также влияет на то, как и когда игроки участвуют в PvP-сражениях. Доступны два режима: более казуальный PvE-опыт, ориентированный на веселье, или хардкорный, конкурентный PvPvE-пробег по подземельям.

Системные требования:

Минимум:

  • ОС: Windows 10 64-бит
  • Процессор: Intel Core i3-3225
  • Память: 8 ГБ ОЗУ
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060
  • DirectX: Версия 12
  • Сеть: Широкополосное подключение к Интернету
  • Хранилище: 10 ГБ свободного места

Рекомендуется:

  • ОС: Windows 10 64-бит
  • Процессор: Intel Core i7-2700K
  • Память: 16 ГБ ОЗУ
  • Графика: NVIDIA GeForce RTX 2060
  • DirectX: Версия 12
  • Сеть: Широкополосное подключение к Интернету
  • Хранилище: 10 ГБ свободного места
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
hpi

Какой-то дарканддаркер.

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