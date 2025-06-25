Финальный бета-тест Dungeon Stalkers стал доступен в Steam

Dungeon Stalkers - PvPvE-ролевая игра от третьего лица проводит финальное бета-тестирование перед запуском в Steam. Фанаты могут просто присоединиться к тестированию, запросив доступ через страницу магазина.

Эта финальная бета-версия, которая завершится во вторник, 1 июля, в 18:59, включает в себя следующие улучшения по сравнению с предыдущими этапами тестирования:

Добавлены новые сталкеры Лиян и Шинобу (всего доступно 9 сталкеров)

Реализовано правило легкой добычи (без потери предметов при смерти) для быстрого матча и режима PvE.

Новая система рун, позволяющая сталкеру расти

Новая система лагерей, позволяющая создавать и улучшать предметы

Улучшены ультимейты Сталкера

Теперь доступен бег для более приятного игрового процесса.

Добавлена ​​система отчётов и камер отключения

В Dungeon Stalkers игроки выбирают одного из девяти игровых персонажей, каждый со своей историей, личностью и навыками, и спускаются в проклятое подземелье Ведьмы. Они могут войти в одиночку или с доверенными товарищами в командах до трех человек. Когда они исследуют, собирают добычу и сражаются с зараженными монстрами и соперниками-сталкерами, их конечная цель — сбежать живыми. Но ни одно прохождение не похоже на другое из-за системы Witch's Curse, которая динамически изменяет условия подземелья с каждой сессией, меняя шансы и задачи.

Когда персонажи получают урон, это визуально отображается в виде ухудшенной брони, которую могут заметить вражеские игроки, что добавляет напряжения и стратегической глубины, а также влияет на то, как и когда игроки участвуют в PvP-сражениях. Доступны два режима: более казуальный PvE-опыт, ориентированный на веселье, или хардкорный, конкурентный PvPvE-пробег по подземельям.

Системные требования:

Минимум:

ОС: Windows 10 64-бит

Процессор: Intel Core i3-3225

Память: 8 ГБ ОЗУ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060

DirectX: Версия 12

Сеть: Широкополосное подключение к Интернету

Хранилище: 10 ГБ свободного места

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