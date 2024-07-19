Бесплатная Dungeonborne в жанре темного фэнтези уже доступна в Steam

Dungeonborne — это довольно привычная RPG с базовым для жанра набором действий: создайте персонажа, выберите класс, снарядите героя и отправляйтесь за добычей. Погибнете — потеряете лут. Чуете опасность — используете телепорт.

Игра напоминает Chivalry или даже The Elder Scrolls, но с более продуманной и медленной анимацией атак. А вот что не продумано, так баланс классов. Боец, жрец, разбойник, мастер меча, пиромант, криомант, рыцарь смерти или друид — выбирай не хочу, но у некоторых проседают заклинания усиления, а у других высокая мобильность не так уж высока.

Сюжет стар как мир: исследование лабиринтов средневекового замка Клузо, припрятанные артефакты и внушительные стражи золотых гор. Соберите команду и попытайтесь выжить в запутанной системе лестниц и коридоров.

Забрать Dungeonborne можно в Steam, но, к сожалению, игрокам с российскими аккаунтами она не доступна.