PvPvE-экшен Dungeonborne закрывается - сервера отключат 28 мая

Разработчики PvPvE-экшена Dungeonborne, вдохновлённого Dark and Darker, объявили о закрытии серверов. Проект просуществовал менее года, но низкий онлайн и отсутствие обновлений привели к его концу.

Хотя страница игры в Steam пока доступна, её уже нельзя найти через поиск — только по прямой ссылке. Причины закрытия не названы, но очевидно, что сыграл роль чрезвычайно низкий онлайн. С конца 2024 года в игру заходили не более пары сотен человек, а в последние дни активность упала до 10-15 игроков.

Сервера Dungeonborne окончательно отключат 28 мая, и проект отправится в историю.