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Dungeonborne 18.07.2024
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, Инди, Условно-бесплатная, От первого лица, Фэнтези, Подземелья
7.5 65 оценок

PvPvE-экшен Dungeonborne закрывается - сервера отключат 28 мая

butcher69
Новости

Разработчики PvPvE-экшена Dungeonborne, вдохновлённого Dark and Darker, объявили о закрытии серверов. Проект просуществовал менее года, но низкий онлайн и отсутствие обновлений привели к его концу.

Хотя страница игры в Steam пока доступна, её уже нельзя найти через поиск — только по прямой ссылке. Причины закрытия не названы, но очевидно, что сыграл роль чрезвычайно низкий онлайн. С конца 2024 года в игру заходили не более пары сотен человек, а в последние дни активность упала до 10-15 игроков.

Сервера Dungeonborne окончательно отключат 28 мая, и проект отправится в историю.

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