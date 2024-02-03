В Steam доступна демо-версия игры Dungeonborne

В Steam появилась демо-версия Dungeonborne — это атмосферный PvPvE экшен от первого лица, посвящённый исследованию подземелий. Игроки могут опробовать её до 12 февраля.
"Dungeonborne" — первая игра от студии Mithril Interactive. В ней игрокам предстоит выживать в подземельях в одиночку или совместно с другими игроками, искать сокровища и сражаться с монстрами. В игре доступны различные классы, разнообразное оружие и магические способности. Дата релиза пока не объявлена разработчиками.
Чтобы запустить Dungeonborne, вам потребуется компьютер с операционной системой Windows 10, процессором Intel Core i5 6600K, 8 Гб оперативной памяти, видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1060 и 15 Гб свободного места на жестком диске (HDD) или твердотельном накопителе (SSD).
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