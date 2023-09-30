Стала доступна демоверсия Dungeons 4 на ПК и Xbox ©

Издательство Kalypso Media вместе с разработчиками Realmforge Studios объявили о выпуске демо-версии своей будущей игры Dungeons 4, которая будет доступна в Steam и Microsoft Store (для ПК с Windows и Xbox Series X|S) до выхода игры 9 ноября.

Демо-версия Dungeons 4 проведет игроков через первые четыре чертовски сложных уровня кампании, включая все хитрые ролики и гнусное повествование, которые можно найти в этих первых нескольких главах. Они также встретятся с Талией, Генералом Абсолютного Зла, и некоторыми из знаковых миньонов из сериала. Игра обещает всю стратегию в реальном времени и Evilness по строительству подземелий, как и предыдущие три игры, а также новых врагов и испытания.

Dungeons 4 выйдет 9 ноября 2023 года на Xbox Series X|S, ПК с Windows и PlayStation 5.