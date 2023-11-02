Закулисное видео Dungeons 4 раскрывает последние злоключения приспешников Абсолютного Зла

Kalypso Media и разработчик Realmforge Studios представили первый из серии дневников разработчиков для своей предстоящей игры Dungeons 4. Этот первый дневник разработчиков посвящен эволюции культовой серии Dungeons и обсуждает, как новейшая игра расширит игровой процесс, искусство и историю серии.

В видеоролике под названием «Эволюция подземелий» креативный директор Кристиан Вольфертштеттер, арт-директор Аника Линке, дизайнер уровней Марсель Ханляйн, руководитель проекта Майта Седлачек и ведущий программист Иммануэль Шольц обсуждают свои любимые способы расширения подземелий в Dungeons 4, даже добавив некоторую новую информацию о персонажах и функциях игрового процесса.

Dungeons 4 выйдет в свет 9 ноября с Xbox Game Pass для консолей и ПК, а также для Xbox Series X|S, ПК с Windows и PlayStation 5.