Mechanics VoiceOver показали крупное обновление озвучки Dying Light

Сборы на локализацию Dying Light преодолели отметку в 75%, что вдохновило команду поделиться своими достижениями. В честь этого события Mechanics VoiceOver выпустили новое видео, наглядно демонстрирующее масштаб проделанной работы. Ролик представляет обширную галерею персонажей основной кампании, уже обретших русские голоса.
Особого внимания заслуживает прогресс в озвучке главного героя игры, Кайла Крейна. Команда R.G. MVO планирует завершить запись его реплик до конца текущего месяца. При этом озвучка охватит не только основную кампанию, но и дополнение "The Following", что, несомненно, обрадует поклонников игры.
Примечательно, что работа над "The Following" уже стартовала. В представленном видео можно услышать образцы русской озвучки персонажей из этого дополнения.
Игра, конечно же, неплохая. Но вот кому понадобилось заказывать на неё озвучку, никак не пойму )
Я иногда делаю крупные доны на аналогичные проекты .
Хочу русскую озвучку Sleeping Dogs и для первой части Dishonored
Супер жду.
Не понимаю кто в неё играть будет, игра устарела. И не то, чтоб я говорил за старые игры, типа они не интересные, а именно за эту говорю // Андрей Нестеров
Ну да, могли бы сразу тогда на 2 часть запилить, она ещё не такая старая
Настолько устарела что в неё сейчас играет почти 7 тыс, ну и игра реально классная так что озвучка точно не помешает.
На 2 уже озвученную официально, да?)
Вторая часть и так с официальной озвучкой
Ну и дальше не понимай. Заинтересованные в озвучке люди донатят за озвучку, так что не понимай сколько хочешь. Озвучивают и Star Wars KOTOR, озвучивают и Silent Hill 2, озвучивают GTA Vice City, озвучивают Manhunt, озвучивают Punisher, а ведь это куда старые игры, только на кой чёрт осуждать людей за то что они не только хотят получить желанную озвучку, но и за то что они эту озвучку получают?