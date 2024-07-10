Mechanics VoiceOver показали крупное обновление озвучки Dying Light

Сборы на локализацию Dying Light преодолели отметку в 75%, что вдохновило команду поделиться своими достижениями. В честь этого события Mechanics VoiceOver выпустили новое видео, наглядно демонстрирующее масштаб проделанной работы. Ролик представляет обширную галерею персонажей основной кампании, уже обретших русские голоса.

Особого внимания заслуживает прогресс в озвучке главного героя игры, Кайла Крейна. Команда R.G. MVO планирует завершить запись его реплик до конца текущего месяца. При этом озвучка охватит не только основную кампанию, но и дополнение "The Following", что, несомненно, обрадует поклонников игры.

Примечательно, что работа над "The Following" уже стартовала. В представленном видео можно услышать образцы русской озвучки персонажей из этого дополнения.