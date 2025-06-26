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Dying Light 27.01.2015
Экшен, Мультиплеер, От первого лица, Зомби, Кооператив
8.9 10 292 оценки

Оригинальная Dying Light получила крупное обновление с улучшением графики

monk70 monk70

Оригинальная Dying Light получила крупное обновление, призванное максимально эффективно использовать десятилетнюю структуру игры. По сути, Techland взяла улучшения, внесённые в ее собственный движок за эти годы, и задним числом применила их к первой Dying Light, улучшив технические характеристики игры по всем направлениям.

Некоторые из самых больших изменений обновления Dying Light Retouched:

  • Улучшенное качество текстур, особенно для деталей окружающей среды.
  • Улучшенное освещение и физический рендеринг для улучшения того, как свет отражается от поверхностей.
  • Качество теней 8K Ultra для поверхностей окружающей среды.
  • Увеличен максимальный уровень детализации с 260% до 340%.
  • Ремастеринг саундтрека от оригинального композитора Dying Light Павла Блащака.
  • Новые музыкальные треки и окружающие звуки.
  • Улучшенные звуковые эффекты реакции на попадание во время боя.

Techland ясно дала понять, что обновление Dying Light Retouched не является полным ремастерингом игры, но его улучшения заметны, и похоже, что студия вложила много времени и усилий в создание этого бесплатного обновления.

28
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
SexualHarassmentPanda

Вот это красиво кстати. Большинство бы назвали это ремастером и пытались ещё раз продать а они абдейт бесплатный выкатили.

18
Evialroot

Techland немного поднасрал другим ушлым разрабам 😁 Мелочь, а приятно 😇

8
Fronyx

А могли бы бабок срубить

7
Tiktotayou124

Ты Techland с EА и Юбисофт перепутал кажется.

Serjo197955

Я что то не увидел улучшений

3