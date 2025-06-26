Оригинальная Dying Light получила крупное обновление с улучшением графики

Оригинальная Dying Light получила крупное обновление, призванное максимально эффективно использовать десятилетнюю структуру игры. По сути, Techland взяла улучшения, внесённые в ее собственный движок за эти годы, и задним числом применила их к первой Dying Light, улучшив технические характеристики игры по всем направлениям.
Некоторые из самых больших изменений обновления Dying Light Retouched:
- Улучшенное качество текстур, особенно для деталей окружающей среды.
- Улучшенное освещение и физический рендеринг для улучшения того, как свет отражается от поверхностей.
- Качество теней 8K Ultra для поверхностей окружающей среды.
- Увеличен максимальный уровень детализации с 260% до 340%.
- Ремастеринг саундтрека от оригинального композитора Dying Light Павла Блащака.
- Новые музыкальные треки и окружающие звуки.
- Улучшенные звуковые эффекты реакции на попадание во время боя.
Techland ясно дала понять, что обновление Dying Light Retouched не является полным ремастерингом игры, но его улучшения заметны, и похоже, что студия вложила много времени и усилий в создание этого бесплатного обновления.
Вот это красиво кстати. Большинство бы назвали это ремастером и пытались ещё раз продать а они абдейт бесплатный выкатили.
Techland немного поднасрал другим ушлым разрабам 😁 Мелочь, а приятно 😇
А могли бы бабок срубить
Ты Techland с EА и Юбисофт перепутал кажется.
Я что то не увидел улучшений