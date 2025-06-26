Оригинальная Dying Light получила крупное обновление с улучшением графики

Оригинальная Dying Light получила крупное обновление, призванное максимально эффективно использовать десятилетнюю структуру игры. По сути, Techland взяла улучшения, внесённые в ее собственный движок за эти годы, и задним числом применила их к первой Dying Light, улучшив технические характеристики игры по всем направлениям.

Некоторые из самых больших изменений обновления Dying Light Retouched:

Улучшенное качество текстур, особенно для деталей окружающей среды.

Улучшенное освещение и физический рендеринг для улучшения того, как свет отражается от поверхностей.

Качество теней 8K Ultra для поверхностей окружающей среды.

Увеличен максимальный уровень детализации с 260% до 340%.

Ремастеринг саундтрека от оригинального композитора Dying Light Павла Блащака.

Новые музыкальные треки и окружающие звуки.

Улучшенные звуковые эффекты реакции на попадание во время боя.

Techland ясно дала понять, что обновление Dying Light Retouched не является полным ремастерингом игры, но его улучшения заметны, и похоже, что студия вложила много времени и усилий в создание этого бесплатного обновления.