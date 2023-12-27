Глава организации ивентов в Techland покидает студию

Павел Панасюк, руководитель подразделения по культуре и организации мероприятий в компании Techland, объявил о своем уходе из студии. По его словам, представилась "неотразимая возможность", которую он не мог упустить.

Панасюк выразил благодарность своим коллегам, которые известны благодаря Dying Light. Он признался, что команда приняла его поистине «с распростёртыми объятиями», и именно поэтому он почувствовал себя частью семьи. В стенах студии ему посчастливилось встретить множество удивительных людей и обрести настоящих друзей.

Хотя Панасюк пока не раскрыл свои дальнейшие планы, он предложил подождать до 2024 года. Пользователи выразили ему пожелания успеха во всех его будущих начинаниях и предположили, что он может вернуться в CD Projekt RED.

Что касается Techland, разработчики активно обновляют Dying Light 2: Stay Human. В данный момент в зомби-экшене проходит праздничное событие, а поддержка игры продолжится и в 2024 году.