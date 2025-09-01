Dying Light: The Beast не выйдет на физических носителях

Уже в этом месяце состоится релиз Dying Light: The Beast, но последние новости о польской игре могут огорчить поклонников физических изданий. Как выяснилось из ответа студии Techland на один из вопросов фанатов, The Beast выйдет только в цифровом формате.
В настоящее время мы сосредоточены на финальных штрихах перед выходом Dying Light: The Beast и не планируем выпускать физическую версию игры.
— TECHLAND
Очевидно, что отказ от выпуска коробочных версий игр становится все более распространенным явлением, но есть и исключения из этого печального правила. В частности, на долю коробочного издания Cyberpunk 2077 пришлось 75% от всех продаж игры на Nintendo Switch 2, что сохраняет остатки иллюзорной надежды на изменение тенденции.
Релиз Dying Light: The Beast состоится 19 сентября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
Уже в 2005 практически никто диски не покупал, а вы про 2025 говорите.
Ну это смотря какой регион, я помню в 2007 там где я жил, диски пользовались большим спросом. На рынке их всегда было навалом, игры, фильмы и т.д
До 2011-2012 диски были более менее популярны
Прям никто?))
ну это торрент тогда или оф активация
Еще бы они длс выпустили на физике
Очень зря.
пох как же пох
Что это за фейк?@DyingLightGameOfficial. Такой учётной записи не существует пишут на X. Хотел проверить и проверил, такой новости быть не может, враньё публикуете тут!!!
я сегодня узнал что она выйдет на прошлом поколении, какой же это некст ген нафиг? опять галимый кроссген, да сколько можно уже, пошли нафиг
Примета времени: раньше квартиры могли быть завалены книгами, а теперь изданиями игр на дисках....
Фигово, хотя после каловой 2й части хз стоит ли вообще интересоваться новой
Вообще пофиг, лишь бы сренуво не засунули
Denuvo будет 95%.