ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Dying Light: The Beast 19.09.2025
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.7 319 оценок

Dying Light: The Beast не выйдет на физических носителях

Gruz_ Gruz_

Уже в этом месяце состоится релиз Dying Light: The Beast, но последние новости о польской игре могут огорчить поклонников физических изданий. Как выяснилось из ответа студии Techland на один из вопросов фанатов, The Beast выйдет только в цифровом формате.

В настоящее время мы сосредоточены на финальных штрихах перед выходом Dying Light: The Beast и не планируем выпускать физическую версию игры.

— TECHLAND

Очевидно, что отказ от выпуска коробочных версий игр становится все более распространенным явлением, но есть и исключения из этого печального правила. В частности, на долю коробочного издания Cyberpunk 2077 пришлось 75% от всех продаж игры на Nintendo Switch 2, что сохраняет остатки иллюзорной надежды на изменение тенденции.

Релиз Dying Light: The Beast состоится 19 сентября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

12
23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
agula98

Уже в 2005 практически никто диски не покупал, а вы про 2025 говорите.

12
Opus Magnum

Ну это смотря какой регион, я помню в 2007 там где я жил, диски пользовались большим спросом. На рынке их всегда было навалом, игры, фильмы и т.д

1
Madiark

До 2011-2012 диски были более менее популярны

-zotik-

Прям никто?))

Ответынамоикоментынечитаю

ну это торрент тогда или оф активация

7
NFiria

Еще бы они длс выпустили на физике

2
AndruhaGruz

Очень зря.

1
Анна Кранцове

пох как же пох

1
AlluringJake

Что это за фейк?@DyingLightGameOfficial. Такой учётной записи не существует пишут на X. Хотел проверить и проверил, такой новости быть не может, враньё публикуете тут!!!

1
Юрий Пенкин

я сегодня узнал что она выйдет на прошлом поколении, какой же это некст ген нафиг? опять галимый кроссген, да сколько можно уже, пошли нафиг

Орк Страхов

Примета времени: раньше квартиры могли быть завалены книгами, а теперь изданиями игр на дисках....

-zotik-

Фигово, хотя после каловой 2й части хз стоит ли вообще интересоваться новой

askazanov

Вообще пофиг, лишь бы сренуво не засунули

AndruhaGruz

Denuvo будет 95%.

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ