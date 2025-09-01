Dying Light: The Beast не выйдет на физических носителях

Уже в этом месяце состоится релиз Dying Light: The Beast, но последние новости о польской игре могут огорчить поклонников физических изданий. Как выяснилось из ответа студии Techland на один из вопросов фанатов, The Beast выйдет только в цифровом формате.

В настоящее время мы сосредоточены на финальных штрихах перед выходом Dying Light: The Beast и не планируем выпускать физическую версию игры.

— TECHLAND

Очевидно, что отказ от выпуска коробочных версий игр становится все более распространенным явлением, но есть и исключения из этого печального правила. В частности, на долю коробочного издания Cyberpunk 2077 пришлось 75% от всех продаж игры на Nintendo Switch 2, что сохраняет остатки иллюзорной надежды на изменение тенденции.

Релиз Dying Light: The Beast состоится 19 сентября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.