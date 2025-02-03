Dynasty Warriors: Origins получила хвалебный трейлер

Последняя игра в серии Dynasty Warriors: Origins от Koei Tecmo привлекла большое внимание благодаря изменениям в традиционной формуле, что, по мнению критиков, оказалось успешным шагом.

Игра, основанная на Романтике Троецарствия, вводит загадочного протагониста, который, несмотря на амнезию, обладает сильными боевыми навыками и решает поддержать одну из фракций, сражающихся за объединение Китая.

Изменения в геймплее, включая увеличение сложности и акцент на управление энергией, союзниками и балансом на поле боя, получили положительные отклики. Эти новшества сделали игру более увлекательной и разнообразной, а отличные рейтинги подтверждают, что выбранный путь верный.