EA Sports FC 24 снова занимает первое место в чартах розничных продаж в Великобритании

Данные чартов розничных продаж в Великобритании за неделю, завершившуюся 23 декабря, уже готовы, и вы ни за что не догадаетесь, какой многолетний спортивный фаворит сумел удержаться на первом месте.

Все верно: это снова EA Sports FC 24, и футбольная игра продолжает доминировать в чарте на протяжении нескольких предыдущих недель.

Второе место на этой неделе заняла игра Super Mario Bros. Wonder, которая с момента своего выхода в октябре также не раз возглавляла чарт.

На третьем месте на этой неделе оказалась другая игра, которая постоянно борется за первенство с EA Sports FC 24 и Super Mario Bros. Wonder, а именно магическая Hogwarts Legacy. Магическое приключение на днях получила долгожданную русскую локализацию от студии GamesVoice.

Четвертое место занимает Call of Duty: Modern Warfare 3, первый сезон контента для которой вышел в начале этого месяца.

На пятом месте - Marvel's Spider-Man 2. Если вы уже прошли эту супергеройскую эпопею, вам будет приятно узнать, что в новом году выйдет большое обновление, в котором появится New Game Plus и многое другое.

На шестом месте - Mario Kart 8 Deluxe, а на седьмом - Nintendo Switch Sports. Как ни странно, все эти четыре игры не изменились, то есть они находятся там же, где и в чарте прошлой недели.

То же самое нельзя сказать об игре Avatar: Frontiers of Pandora, которая получила небольшой прирост, перепрыгнув с двенадцатого на восьмое место.

На девятом месте - Minecraft, а на десятом - Grand Theft Auto V, которая, несомненно, набирает обороты благодаря астрономической популярности недавно вышедшего трейлера GTA 6.

Вот краткий обзор мест с одиннадцатого по пятнадцатое в чартах продаж коробок в Великобритании на этой неделе: Assassin's Creed Mirage, Just Dance 2024 Edition, Sonic Superstars, Mario + Rabbids Sparks of Hope и Gran Turismo 7.