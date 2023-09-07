Эффектный кинематографичный трейлер EA Sports UFC 5 ©

Прошло более трех лет с момента выхода последней версии, а EA Sports UFC 5, к радости поклонников смешанных единоборств, только что была представлена. Правда, фанаты на ПК опять останутся без игры. Геймплея пока не показали, но есть эффектный кинематографичный трейлер на движке игры.

Разработанная на движке Frosbite, игра, издаваемая EA, должна стать еще более реалистичной, чем предыдущие части франшизы, о чем свидетельствует смена рейтинга ESRB на "M". По последним слухам, на поверхности восьмиугольника теперь могут появиться лужи крови.

В любом случае, давайте остановимся на том, что известно официально! В EA SPORTS UFC 5 будет реализована совершенно новая аутентичная система повреждений, которая позволит передать всю интенсивность поединков. Удары будут влиять на подвижность, защиту, выносливость и многое другое.

Если боец получит слишком большой урон, к нему приедет врач и убедится, что он в состоянии продолжать бой. Новые сабмишены сделают грэпплинг более плавным и реалистичным, чем когда-либо.

Первый видеоролик позволяет оценить многое из того, что было перечислено выше: использование движка Frosbite, жестокость, которая будет царить в октагоне, все возможности для нанесения ударов и новые сабмишены.

Релиз состоится 27 октября на Xbox Series X|S и PlayStation 5. В продажу поступит как обычное издание, так и расширенное по цене 99,99 доллара, включающее трехдневный ранний доступ, наборы альтернативных скинов и целых трех дополнительных бойцов, среди которых Федор Емельяненко, Майк Тайсон и Мухаммед Али.