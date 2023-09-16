Первый геймплейный трейлер EA Sports UFC 5 ©

Компания Electronic Arts выпустила первый геймплейный трейлер EA Sports UFC 5, новой части серии игр, основанной на смешанных единоборствах.

В ролике представлен обзор технологических достижений игры. В частности, мы можем увидеть в действии новую реалистичную систему ударов, которая идеально имитирует порезы и синяки на лице и теле спортсменов.

Это влияет не только на визуальную составляющую, но и на динамику боя: в зависимости от количества ранений и их тяжести меняются характеристики бойца. Например, порез над глазом, из которого течет кровь, снижает защитные параметры спортсмена именно на этой стороне тела, а многократные удары по ноге приводят к хромоте и снижению подвижности.

Новая система "Бесшовные сабмишены", напротив, призвана реалистично и плавно передать всю динамику болевых приемов, включая смену позиций и развороты.

Далее в фильме демонстрируется новая впечатляющая система повторов, использующая возможности Frostbite, и режим карьеры, в котором в виде NPC представлены реальные спортсмены, такие как Валентина Шевченко.

EA Sports UFC 5 выйдет 27 октября на PS5 и Xbox Series X|S.