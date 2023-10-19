Подробности первого сезона игры EA SPORTS WRC ©

Ожидание любителей ралли почти подошло к концу, до выхода новой игры EA SPORTS WRC осталось всего две недели, поэтому разработчики рассказали что ждёт игроков после запуска игры, первый сезон начнётся вместе с релизом, к сожалению он не принесёт новых машин, но игроки смогут разблокировать гоночный костюм, пару перчаток, дизайн шлема для своего гонщика и набор наклеек для использования в редакторе раскрасок, а также раскраску которую можно будет продемонстрировать на автомобилях: Ford Puma Rally1 HYBRID, Hyundai i20 N Rally1 HYBRID и Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID.

Игра EA SPORTS WRC выйдет 3 ноября на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5, а игроки сумевшие оформить предварительный заказ получат доступ к игре 31 октября.