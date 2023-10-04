Представлены 10 минут игрового процесса EA Sports WRC ©

Компания Electronic Arts выпустила новый видеоролик для игры EA Sports WRC, в котором демонстрируются 10 минут необработанных игровых кадров. В этом ролике гонщик и гейм-дизайнер Джон Армстронг садится за руль и проходит три трассы игры.

EA Sports WRC - это очередная часть официальной серии WRC. EA приобрела лицензию на WRC у компании NACON, так что это будет первая игра WRC от EA.

Версия EA Sports WRC для ПК будет иметь широкую поддержку контроллеров, колес, педалей и пользовательского оборудования. Кроме того, она будет поддерживать широкоэкранные мониторы и VR. Более того, поддержка VR будет реализована исключительно на ПК.

На старте EA Sports WRC будет поддерживать DLSS и FSR. Кроме того, в игре будет редактор ливрей, а также фоторежим. EA Sports WRC будет работать на движке Unreal Engine и будет использовать технологию защиты от несанкционированного доступа Denuvo.

EA планирует выпустить новую игру WRC 3 ноября.