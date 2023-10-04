Представлены 10 минут игрового процесса EA Sports WRC

Компания Electronic Arts выпустила новый видеоролик для игры EA Sports WRC, в котором демонстрируются 10 минут необработанных игровых кадров. В этом ролике гонщик и гейм-дизайнер Джон Армстронг садится за руль и проходит три трассы игры.
EA Sports WRC - это очередная часть официальной серии WRC. EA приобрела лицензию на WRC у компании NACON, так что это будет первая игра WRC от EA.
Версия EA Sports WRC для ПК будет иметь широкую поддержку контроллеров, колес, педалей и пользовательского оборудования. Кроме того, она будет поддерживать широкоэкранные мониторы и VR. Более того, поддержка VR будет реализована исключительно на ПК.
На старте EA Sports WRC будет поддерживать DLSS и FSR. Кроме того, в игре будет редактор ливрей, а также фоторежим. EA Sports WRC будет работать на движке Unreal Engine и будет использовать технологию защиты от несанкционированного доступа Denuvo.
EA планирует выпустить новую игру WRC 3 ноября.
Бомба! Вот только бы это не было так хардкорно, как DiRT Rally 1
Да на первый взгляд весьма годно особенно когда едешь с видом так сказать носом в пол и дождь прямо в лицо.Дождь они очень ничё так замутили.Судя по видео управление будет вполне норм.Надеюсь тут будут легендарные Субару Фиат Мидсубиши Эво..
Был список машин в предыдущем ролике
Когда камера находится в кабине, на капоте или на бампере, то игра смотрится круто. Графика, управление и прочее. Но вот только переключаются на вид от третьего лица и сразу это куда-то девается. Сразу начинает казаться что физика какая-то не та, авто странно едет и как будто с масштабом проблемы. Может, у меня глаза долбятся, я не знаю.