Третий сезон EA Sports WRC начнется 13 февраля с новыми испытаниями и разблокировкой раскрасок

Сегодня Codemasters представила обновление контента третьего сезона EA Sports WRC, официальной игра чемпионата мира по ралли FIA. Это обновление, которое выйдет во вторник, 13 февраля, принесет любителям ралли ряд новых задач и возможностей стать ближе к любимому виду спорта, включая новые моменты, 25 уровней Rally Pass, а также множество уникальных раскрасок и косметических средств для игроков.
Новые «Моменты третьего сезона» будут не только следовать реальному сезону 2024 года, но и прославлять богатую историю WRC. Ежедневные внутриигровые испытания, вдохновленные легендами ралли, такими как Пэдди Хопкирк, Теему Сунинен и Эрик Кайс, проверят навыки водителей на самых разных локациях и транспортных средствах.
Кроме того, у игроков есть возможность выиграть 3-месячную подписку на Rally.TV, официальный стриминговый сервис чемпионата мира по ралли FIA. Чтобы получить один из 3000 доступных кодов, игрокам необходимо принять участие в виртуальном внутриигровом событии «Ралли Швеции».
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