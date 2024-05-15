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Assassin's Creed: Shadows 15.11.2024
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
6.8 200 оценок

Компания Ubisoft поделилась множеством концепт-артов Assassin's Creed: Shadows

AceTheKing
Новости

Сегодня компания Ubisoft представила официальный трейлер, скриншоты и первые подробности предстоящей игры Assassin's Creed: Shadows.

Вместе с тем, компания так же поделилась концепт-артами игры, на которых представлены главные герои, а так же красоты внутриигровой Японии 16-го века. Судя по скриншотам и концепт-артам игры, Наоэ будет владеть крюком-кошкой, дымовыми бомбы, сюрикенами, метательными ножами и оружием ближнего боя. В свою очередь у Ясукэ будет тяжелая броня и самурайский меч.

Assassin's Creed: Shadows выйдет 15 ноября текущего года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Челодой моловек 94

про анонс геймплея что нибудь слышно?

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Cyberpadla 3077

Ubisoft проведут трансляцию Ubisoft Forward в следующем месяце, 10 июня 2024 года. Скорее всего, тогда будет представлен геймплейный трейлер Assassin's Creed Shadows

1
Челодой моловек 94 Cyberpadla 3077

благодарю

0
Wandigo

Я когда прочитал чёрный самурай подумал речь о цвете доспехов, ну или там прозвище самурая, но эти концепты...я не против темнокожих людей и даже люблю аниме афросамурай, только асасины это обычно близко к истории, а тут бред палный!

0
MakeshiftEcho

игра же про ассасинов, а причём здесь самурай негр?

0