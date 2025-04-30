Российский хоррор EBOLA VILLAGE выйдет в начале мая

Российская независимая команда indie_games_studio сообщила, что хоррор EBOLA VILLAGE выйдет уже 12 мая 2025 года. Изначально релиз планировался в марте, но возникли задержки с монтажом короткометражного фильма, который будет выпущен вместе с игрой.

EBOLA VILLAGE — классический survival horror в лучших традициях Resident Evil, но в антураже российской глубинки 90-х годов. Главная героиня Мария оказывается в центре зомби-апокалипсиса в деревне, куда она приехала навестить мать. Теперь ей предстоит не только выжить, но и разгадать тайну происходящего, уходящую корнями в мрачные события советских времен.

Разработчики обещают детально проработанные атмосферные локации, реалистичные звуки природы, зловещую музыку и увлекательную историю с неожиданными поворотами. А также головоломки, динамичные сражения, менеджмент инвентаря, опасных боссов и наше любимое лечение травами.