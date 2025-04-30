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Ebola Village 2025 г.
Ужасы, Инди, От третьего лица, Зомби
6.5 11 оценок

Российский хоррор EBOLA VILLAGE выйдет в начале мая

Simple Jack Simple Jack

Российская независимая команда indie_games_studio сообщила, что хоррор EBOLA VILLAGE выйдет уже 12 мая 2025 года. Изначально релиз планировался в марте, но возникли задержки с монтажом короткометражного фильма, который будет выпущен вместе с игрой.

EBOLA VILLAGE — классический survival horror в лучших традициях Resident Evil, но в антураже российской глубинки 90-х годов. Главная героиня Мария оказывается в центре зомби-апокалипсиса в деревне, куда она приехала навестить мать. Теперь ей предстоит не только выжить, но и разгадать тайну происходящего, уходящую корнями в мрачные события советских времен.

Разработчики обещают детально проработанные атмосферные локации, реалистичные звуки природы, зловещую музыку и увлекательную историю с неожиданными поворотами. А также головоломки, динамичные сражения, менеджмент инвентаря, опасных боссов и наше любимое лечение травами.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
MistaSpider

Все в лучших традициях «великой» страны. 🤦🏻‍♂️

5
Миханик Шестеренкин

Плагиат сочится отовсюду.

3
Человек-Анекдот

Надеюсь кэпком увидим и заблочит, тупо скопировать resident evil 8, это даже уметь ничего не надо

3
AlexFoRestor

Название говорит само за себя

2
WerGC

тут даже мудрить не стали от куда ноги растут,все выдает название и обложка

2
Ольга Бузова

Прям ориганальная идея ,видно они стараются ,что то новое изобрели

2
Well-to-doAelinor

"Ебола" погнали!

1
это никогда не шрекончитс

почему трейлер русской игры на английском? Я понимаю что типо для всего мира, но игры из СНГ редко когда становятся известными за его пределами

1