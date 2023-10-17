Представлен новый геймплейный трейлер метроидвании Eden's Guardian ©

У предстоящей метроидвании Eden’s Guardian, разработанной Vorgaine Game Studio, появился совершенно новый трейлер игрового процесса с демонстрацией невиданного ранее контента. Игроки отправятся в мир, когда-то полный жизни, где каждое живое существо процветало и живало. Теперь больше ничего не осталось, кроме тьмы и зла. Вам предстоит бродить по пустошам, чтобы победить грядущее зло. Среди наиболее примечательных механик — различные способы использования главного героя своим мечом. Она может бросить его, чтобы получить преимущество над своими врагами и удивить их, но она также может телепортироваться к нему, что привносит новый динамизм как в бой, так и в платформер в различных сценариях.

Действие игры Edens Guardian разворачивается в мире со средневековой и фэнтезийной эстетикой, опустошенном конфликтом, где переплетаются истории богов и людей. В Eden’s Guardian вы поставите себя на место стража, существа, рожденного от богов и людей, которое наконец вырвалось на свободу после многовекового заключения. Но когда она просыпается, она обнаруживает, что прекрасный мир, который она когда-то знала, рушится под загадочным проклятием. Таким образом, она отправляется в путешествие, чтобы разгадать тайны, окутанные тьмой, и узнать, что случилось с этим миром во время ее плена.