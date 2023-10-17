Представлен новый геймплейный трейлер метроидвании Eden's Guardian

У предстоящей метроидвании Eden’s Guardian, разработанной Vorgaine Game Studio, появился совершенно новый трейлер игрового процесса с демонстрацией невиданного ранее контента. Игроки отправятся в мир, когда-то полный жизни, где каждое живое существо процветало и живало. Теперь больше ничего не осталось, кроме тьмы и зла. Вам предстоит бродить по пустошам, чтобы победить грядущее зло. Среди наиболее примечательных механик — различные способы использования главного героя своим мечом. Она может бросить его, чтобы получить преимущество над своими врагами и удивить их, но она также может телепортироваться к нему, что привносит новый динамизм как в бой, так и в платформер в различных сценариях.
Действие игры Edens Guardian разворачивается в мире со средневековой и фэнтезийной эстетикой, опустошенном конфликтом, где переплетаются истории богов и людей. В Eden’s Guardian вы поставите себя на место стража, существа, рожденного от богов и людей, которое наконец вырвалось на свободу после многовекового заключения. Но когда она просыпается, она обнаруживает, что прекрасный мир, который она когда-то знала, рушится под загадочным проклятием. Таким образом, она отправляется в путешествие, чтобы разгадать тайны, окутанные тьмой, и узнать, что случилось с этим миром во время ее плена.
Есть какой-то негласный закон, по которому 99% метроидваний должны быть пиксельными?)
Руки из ж у разрабов
Выглядит интересно. Надо будет глянуть.
И у кого они срисовали визуал?
У бласфемоса
очередной трышак на свалке стыме, пустили ынди скамеров к площадке
ты под каждым постом пердишь, смотри допукаешься забанят
тык то не я то такие новости
Там отклонение в развитии серьезное!
всё, он отлетел наконец-то в бан, уже крыша ехала от его высеров под каждым постом