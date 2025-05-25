Алекс Гарленд, режиссер предстоящей экранизации Elden Ring, много раз прошел игру

Недавно компания Bandai Namco подтвердила слухи о том, что Алекс Гарленд сценарист фильма "28 дней спустя" не только займётся сценарием экранизации Elden Ring, но и станет режиссёром проекта.

Когда новость о его участии в проекте получила официальное подтверждение, фанаты вспомнили интересный эпизод: на Reddit, несколько месяцев назад, отвечая на вопросы пользователей, Гарленд рассказал, что активно играет в дополнение Shadow of the Erdtree. В тот момент он признался, что находится уже на шестом прохождении (NG+6) и до сих пор находит в игре что-то новое.

По его словам, он буквально не может оторваться от игры. Судя по всему, студия выбрала Гарленда не случайно - у режиссера есть все шансы сделать успешную экранизацию Elden Ring, передав уникальную атмосферу и глубину игрового мира для зрителей.

Дата выхода фильма на данный момент неизвестна.