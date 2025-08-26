Digital Foundry назвали производительность Elden Ring на Switch 2 неприемлемой

Elden Ring: Tarnished Edition, предстоящий релиз знаменитой экшен-RPG от FromSoftware для Nintendo Switch 2, привлёк к себе пристальное внимание после того, как Digital Foundry выразила обеспокоенность по поводу её производительности. Технические аналитики, известные своим глубоким анализом аппаратного и программного обеспечения, затронули этот вопрос в недавнем подкасте, где отметили, что текущее состояние порта оставляет желать лучшего.

Джон Линнеман, которому удалось увидеть игру во время презентации, охарактеризовал её как крайне неудовлетворительную.

Мои впечатления от увиденного действительно неприемлемы. Я бы не стал выпускать такой продукт прямо сейчас. Она выглядит как плохо работающая игра для PS3.

Его рассказ вызвал тревогу среди фанатов, надеявшихся на плавный игровой процесс на новой консоли Nintendo. Линнеман прокомментировал ситуацию подробнее. Он отметил, что, хотя Elden Ring уже оптимизирована для ПК, таких как Steam Deck, версия для Switch 2 знаменует собой первую попытку перенести движок FromSoftware на систему на базе ARM.

Это тяжёлая игра, во многом неоправданно, и их движок, как известно, демонстрирует проблемы на широком спектре оборудования.

Он отметил, что ограничения процессора, по-видимому, являются основным фактором, причём Switch 2, по-видимому, более ограничена в этом отношении по сравнению с портативной системой Valve.

Несмотря на мрачные первые впечатления, Digital Foundry признала, что игра всё ещё находится в разработке, что оставляет открытой возможность доработки до релиза. Однако, как сообщается, производительность во время демоверсии была настолько низкой, что затрудняла анализ того, были ли решены проблемы с частотой кадров. По словам Линнемана, «часто частота кадров буквально падала ниже 30. Они бегали по району Лимгрейв, когда я смотрел, и это было нехорошо».

Elden Ring: Tarnished Edition была официально анонсирована на презентации Nintendo Direct в апреле 2025 года, а её релиз запланирован на конец этого года.