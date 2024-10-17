Для Elden Ring вышел патч 1.16 с исправлением багов

Японская студия FromSoftware продолжает активно поддерживать хардкорный ролевой экшен Elden Ring даже спустя два года после релиза. Сегодня они выпустили очередной патч, который должен сделать игру более комфортной для прохождения. Новое обновление обновляет игру до версии 1.16, где были устранены неприятные баги и улучшена общая стабильность Elden Ring на ПК, PlayStation 4/5, Xbox One и Xbox Series X|S.

Как сообщается, основной целью патча 1.16 было оперативно устранить обнаруженные ошибки игрового процесса и другие проблемы с балансом, как в основной игре, так и в сюжетном расширении. Разработчики не стали вдаваться в подробности обновления. Из примечаний к патчу известно, что в этой версии была решена проблема, из-за которой временные улучшения характеристик игрока сохранялись даже после закрытия и перезапуска игры. Также обновление устраняет ряд других мелких ошибок геймплея.

Для игры в онлайн-режиме необходимо установить этот патч. FromSoftware также пообещала дальнейшие обновления, которые продолжат улучшать удобство игры в Elden Ring. В комментариях многие игроки просят разработчиков добавить новый режим "Босс-раш", который позволил бы сосредоточиться на битвах с боссами. Пока их просьбы остаются без официального ответа.