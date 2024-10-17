Для Elden Ring вышел патч 1.16 с исправлением багов

Японская студия FromSoftware продолжает активно поддерживать хардкорный ролевой экшен Elden Ring даже спустя два года после релиза. Сегодня они выпустили очередной патч, который должен сделать игру более комфортной для прохождения. Новое обновление обновляет игру до версии 1.16, где были устранены неприятные баги и улучшена общая стабильность Elden Ring на ПК, PlayStation 4/5, Xbox One и Xbox Series X|S.
Как сообщается, основной целью патча 1.16 было оперативно устранить обнаруженные ошибки игрового процесса и другие проблемы с балансом, как в основной игре, так и в сюжетном расширении. Разработчики не стали вдаваться в подробности обновления. Из примечаний к патчу известно, что в этой версии была решена проблема, из-за которой временные улучшения характеристик игрока сохранялись даже после закрытия и перезапуска игры. Также обновление устраняет ряд других мелких ошибок геймплея.
Для игры в онлайн-режиме необходимо установить этот патч. FromSoftware также пообещала дальнейшие обновления, которые продолжат улучшать удобство игры в Elden Ring. В комментариях многие игроки просят разработчиков добавить новый режим "Босс-раш", который позволил бы сосредоточиться на битвах с боссами. Пока их просьбы остаются без официального ответа.
Реально че они не добавят босс раш как в секиро, не охото каждый раз создавать перса, прокачивать его и добираться до босса чисто для спарринга
Сделали бы уже возможность оставаться в игре,при внезапном отключении сети.Ну ещё адекватное вторжения красных и ну косточка возвращения обязательно.
опять слово хардкорный. она не хардкорная, там можно ваншотать боссов с жезлов какой хардкор. если только для рапича
Рапич это тот который любит играть в шахматы с девочками лет 16-ти??
"Босс-раш", который позволил бы сосредоточиться на битвах с боссами.
Что это вообще значит?
Режим игры, в котором есть только битвы с боссами
полное прохождение в коопе от4+ игроков чобы не сделать? или надо устанавливать левые моды мля...
Boss Rush хорошая идея, но как её подать что бы не испортить нарратив и атмосферу? Можно конечно как подземелье с чашами в Bloodborne сделать, но это так себе.