Elden Ring получила 435 наград "Игра года"

Успех любой формы медиа часто измеряется ее культурным влиянием, и игры не являются исключением. По этому показателю Elden Ring, возможно, является одной из самых триумфальных игр в истории игр. RPG от FromSoftware была продана миллионами копий по всему миру и многими считается одной из величайших игр в истории.

По данным Gamefa, Elden Ring выиграла 435 наград «Игра года» с момента своего выпуска, продолжив свое существование в качестве самой титулованной GOTY за всю историю. Ранее RPG установила этот рекорд, обогнав The Last of Us Part 2 в 2022 году, будучи признанной лучшей игрой года более чем 300 изданиями и церемониями награждения.

Дополнение Shadow of the Erdtree в 2024 году только улучшило лидерство Elden Ring, собрав десятки новых наград. Учитывая, как дополнение превзошло все ожидания, это неудивительно.

Помимо успеха у критиков, Shadow of the Erdtree продалась тиражом 5 миллионов копий только за первую неделю, что очень необычно для DLC.