Elden Ring получила бесплатный мод NVIDIA DLSS 3.5

Моддер huutaiii выпустил бесплатный мод для Elden Ring, который добавляет поддержку NVIDIA DLSS 3.5 Super Resolution. Используя этот мод, владельцы всех графических процессоров RTX смогут улучшить свою производительность в Elden Ring, особенно при использовании теней с трассировкой лучей.

Обратите внимание, что этот мод добавляет только поддержку суперразрешения. Он НЕ добавляет генерацию кадров. На данный момент единственным модом, который добавляет DLSS 3 Frame Generation в Elden Ring, является мод от PureDark.

FromSoftware добавила тени с трассировкой лучей в Elden Ring в марте 2023 года. Однако, как ни удивительно, команда не добавила поддержку DLSS или FSR. Таким образом, многим геймерам на ПК было сложно включить эффекты трассировки лучей в игре и получить 60 кадров в секунду. К счастью, используя этот мод, вы можете получить визуальные преимущества и преимущества DLSS.

Скачать мод можно бесплатно с нашего сайта. В конце статьи вы также можете найти видео, демонстрирующее его в действии.

По словам моддера, вам придется перевести игру в эксклюзивный полноэкранный режим. Если вы установите режим Borderless (или любой другой режим), игра будет постоянно вылетать на рабочем столе.