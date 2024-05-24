Elden Ring получит анимационную короткометражку

Elden Ring - это не только видеоигра, но и мультимедиа, благодаря выпуску нескольких лицензионных продуктов. Теперь, похоже, видеоигра от FromSoftware тоже готова превратиться в анимационный продукт, который выглядит крайне интересно.
Новый проект готовит SteinsAlterm, которая занимается созданием и публикацией анимационных короткометражек в Интернете. Таким образом, это будет не полноценный сериал, а скорее второстепенная продукция, но не менее достойная внимания.
В настоящее время команда ищет новых аниматоров для участия в создании аниме Elden Ring. В твиттере написано, в переводе: "АНИМАТОРЫ, мы сейчас работаем над анимацией сцен для аниме Elden Ring, пожалуйста, свяжитесь со мной, если вы заинтересованы".
Согласно официальному описанию команды, короткометражка будет состоять из "3 полных минут кинематографической анимации в стиле сакуга, адаптирующей и воссоздающей моменты из Elden Ring, мы будем стремиться выпустить лучшую анимацию из возможных для нас".