Elden Ring вознесла FromSoftware: прибыль компании бьёт рекорды

FromSoftware уверенно доказывает, что успех Elden Ring — это не просто разовый взлет, а прочная основа для будущего роста. Финансовые итоги компании за период с апреля 2024 по март 2025 года демонстрируют впечатляющие результаты: рост выручки на 51,5%, операционной прибыли — на 53,5%, а чистая прибыль взлетела на внушительные 66,1%. Основной двигатель этого успеха — продолжающийся интерес к Elden Ring и релиз масштабного дополнения Shadow of the Erdtree.

За год студия заработала 23,5 миллиарда иен (примерно 137,6 миллиона евро), а операционная прибыль составила более 10 миллиардов иен. Эти цифры — рекордные для студии, и они показывают, насколько сильно FromSoftware упрочила свои позиции в индустрии. Особенно примечательно, что в отчет не попали продажи Elden Ring: Nightreign, вышедшего в мае 2025 года. Это значит, что пик финансового успеха может быть еще впереди.

Kadokawa, материнская компания студии, подтверждает: Elden Ring и его DLC остаются основным источником прибыли. Но на этом FromSoftware останавливаться не собирается. Уже известно, что студия готовит эксклюзив The Duskbloods для новой консоли Nintendo Switch 2, а еще один мультиплатформенный проект уже находится на финальной стадии разработки.

FromSoftware демонстрирует редкий для современной игровой индустрии баланс между коммерческим успехом и высоким качеством контента. И если Elden Ring стал их триумфом, то следующие проекты могут только укрепить этот статус.