Elden Ring вознесла FromSoftware: прибыль компании бьёт рекорды

FromSoftware уверенно доказывает, что успех Elden Ring — это не просто разовый взлет, а прочная основа для будущего роста. Финансовые итоги компании за период с апреля 2024 по март 2025 года демонстрируют впечатляющие результаты: рост выручки на 51,5%, операционной прибыли — на 53,5%, а чистая прибыль взлетела на внушительные 66,1%. Основной двигатель этого успеха — продолжающийся интерес к Elden Ring и релиз масштабного дополнения Shadow of the Erdtree.
За год студия заработала 23,5 миллиарда иен (примерно 137,6 миллиона евро), а операционная прибыль составила более 10 миллиардов иен. Эти цифры — рекордные для студии, и они показывают, насколько сильно FromSoftware упрочила свои позиции в индустрии. Особенно примечательно, что в отчет не попали продажи Elden Ring: Nightreign, вышедшего в мае 2025 года. Это значит, что пик финансового успеха может быть еще впереди.
Kadokawa, материнская компания студии, подтверждает: Elden Ring и его DLC остаются основным источником прибыли. Но на этом FromSoftware останавливаться не собирается. Уже известно, что студия готовит эксклюзив The Duskbloods для новой консоли Nintendo Switch 2, а еще один мультиплатформенный проект уже находится на финальной стадии разработки.
FromSoftware демонстрирует редкий для современной игровой индустрии баланс между коммерческим успехом и высоким качеством контента. И если Elden Ring стал их триумфом, то следующие проекты могут только укрепить этот статус.
Одна из любимых игр для меня. Вот, зашла своей атмосферой, миром/лором, который конечно тоже не без пятого колеса, ноя правда прям сильно в него не углублялся, в поисках прям каких-то смыслов. Не без минусов и неидеальна, но главное что нравится
Правада, dlc Shadow of the Erdtree ещё не начинал
А потом они выпустили 2 dlc...
с https://www.playground.ru/elden_ring/file/elden_ring_igra_za_bossa_v1_16-1728632
длс не надо сообщество само сделает все что нам нужно и без платно
с https://www.playground.ru/elden_ring/file/elden_ring_igra_za_bossa_v1_16-1728632
https://www.playground.ru/elden_ring/file/elden_ring_graceborne_rekonstruktsiya_igry_vdohnovlennaya_bloodborne-1707779
длс не надо сообщество само сделает все что нам нужно и без платно
То то у них длс в эту распродажу без скидки было...и ещё лет 20 без скидки будет (
Пчел у них ДС 3 на консолях стоит 85 баксов. Игра 16 года) Нямкко в край оуевшие.
Если фанаты десять лет жрут одно и тоже и добавки просят они так и будут давать одно и тоже еще десять лет, раньше на все соулсы делали скидки по 75-80% сейчас выше 50% не делают уже лет 5 наверно
Они 2 раза (ПС Стор) за год подняли цены на все соулсы. Гуки в край упоролись.
Ну и хорошо.
«Особенно примечательно, что в отчет не попали продажи Elden Ring: Nightreign»
забудем об этом так сказать)
Ну да, с учетом найтрейна прибыль будет еще больше. Сделали игру за два бутера из ассетов оригинала и получили 300К онлайн на старте. Многие полноценные ААА игры собранные с нуля столько не собирают
А я не играл в нее. Как и в дарк соулс 2. Чуть начинал и сразу почувствовал что это не от Миядзаки.
Да, похожие ощущения. Но Elden Ring, по-крайней мере, очень качественно сделанная игра. Как бы тут выбор, что тогда ей предпочесть? Думаю, что вариантов будет немного...
На ПК статтеры по минуте .... 5090, 7950x3d // Денис Н