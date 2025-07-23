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Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.8 7 180 оценок

Elden Ring вознесла FromSoftware: прибыль компании бьёт рекорды

butcher69 butcher69

FromSoftware уверенно доказывает, что успех Elden Ring — это не просто разовый взлет, а прочная основа для будущего роста. Финансовые итоги компании за период с апреля 2024 по март 2025 года демонстрируют впечатляющие результаты: рост выручки на 51,5%, операционной прибыли — на 53,5%, а чистая прибыль взлетела на внушительные 66,1%. Основной двигатель этого успеха — продолжающийся интерес к Elden Ring и релиз масштабного дополнения Shadow of the Erdtree.

За год студия заработала 23,5 миллиарда иен (примерно 137,6 миллиона евро), а операционная прибыль составила более 10 миллиардов иен. Эти цифры — рекордные для студии, и они показывают, насколько сильно FromSoftware упрочила свои позиции в индустрии. Особенно примечательно, что в отчет не попали продажи Elden Ring: Nightreign, вышедшего в мае 2025 года. Это значит, что пик финансового успеха может быть еще впереди.

Kadokawa, материнская компания студии, подтверждает: Elden Ring и его DLC остаются основным источником прибыли. Но на этом FromSoftware останавливаться не собирается. Уже известно, что студия готовит эксклюзив The Duskbloods для новой консоли Nintendo Switch 2, а еще один мультиплатформенный проект уже находится на финальной стадии разработки.

FromSoftware демонстрирует редкий для современной игровой индустрии баланс между коммерческим успехом и высоким качеством контента. И если Elden Ring стал их триумфом, то следующие проекты могут только укрепить этот статус.

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Комментарии: 14
Ваш комментарий
Jesse Faden

Одна из любимых игр для меня. Вот, зашла своей атмосферой, миром/лором, который конечно тоже не без пятого колеса, ноя правда прям сильно в него не углублялся, в поисках прям каких-то смыслов. Не без минусов и неидеальна, но главное что нравится
Правада, dlc Shadow of the Erdtree ещё не начинал

4
vertehwost

А потом они выпустили 2 dlc...

2
ceratops95

с https://www.playground.ru/elden_ring/file/elden_ring_igra_za_bossa_v1_16-1728632

Elden Ring "Graceborne - реконструкция игры, вдохновленная Bloodborne"

длс не надо сообщество само сделает все что нам нужно и без платно

ceratops95

с https://www.playground.ru/elden_ring/file/elden_ring_igra_za_bossa_v1_16-1728632

https://www.playground.ru/elden_ring/file/elden_ring_graceborne_rekonstruktsiya_igry_vdohnovlennaya_bloodborne-1707779

длс не надо сообщество само сделает все что нам нужно и без платно

Lvinomord

То то у них длс в эту распродажу без скидки было...и ещё лет 20 без скидки будет (

1
Даздрасен Дыклоп

Пчел у них ДС 3 на консолях стоит 85 баксов. Игра 16 года) Нямкко в край оуевшие.

5
Kamishini1993 Даздрасен Дыклоп

Если фанаты десять лет жрут одно и тоже и добавки просят они так и будут давать одно и тоже еще десять лет, раньше на все соулсы делали скидки по 75-80% сейчас выше 50% не делают уже лет 5 наверно

3
Даздрасен Дыклоп Kamishini1993

Они 2 раза (ПС Стор) за год подняли цены на все соулсы. Гуки в край упоролись.

2
sa1958

Ну и хорошо.

1
Артур Деменко

«Особенно примечательно, что в отчет не попали продажи Elden Ring: Nightreign»

забудем об этом так сказать)

1
William Dwight

Ну да, с учетом найтрейна прибыль будет еще больше. Сделали игру за два бутера из ассетов оригинала и получили 300К онлайн на старте. Многие полноценные ААА игры собранные с нуля столько не собирают

1
Vacheslav Ivanov

А я не играл в нее. Как и в дарк соулс 2. Чуть начинал и сразу почувствовал что это не от Миядзаки.

1
ValeRossi

Да, похожие ощущения. Но Elden Ring, по-крайней мере, очень качественно сделанная игра. Как бы тут выбор, что тогда ей предпочесть? Думаю, что вариантов будет немного...

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