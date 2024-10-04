FromSoftware увеличит среднюю зарплату своих сотрудников почти на 12%

Студия FromSoftware, создатель Elden Ring, Demon’s Souls и Armored Core 6, сообщила, что увеличивает среднюю зарплату своих сотрудников почти на 12%.

На этой неделе компания объявила, что базовая зарплата будет увеличена на 11,8% с апреля 2025 года, а начальная ежемесячная зарплата для новых сотрудников также увеличится на 260 000 иен (1 775 долларов США) до 300 000 иен (2 050 долларов США), что составляет чуть более 15% роста заработной платы.

В FromSoftware мы стремимся создавать игры, которые передают эмоции, создают ценность и вызывают радость. С этой целью мы работаем над стабильным доходом и полезной рабочей средой, в которой наши сотрудники могут посвятить себя развитию. Увеличение базовой и стартовой зарплаты — это одно из воплощений этой политики. Мы продолжим разрабатывать игры с надеждой вдохновлять игроков и создавать что-то ценное.

В прошлом месяце FromSoftware запустила новую кампанию по набору персонала, которая подтвердила, что разработчик работает над «несколькими новыми проектами», хотя на данный момент никаких дополнительных подробностей нет. Учитывая огромный успех Elden Ring, ожидается, что в будущем выйдет продолжение, и хотя ничего не подтверждено, создатель Хидетаки Миядзаки не исключил этого.

Ранее в этом году студия выпустила Shadow of the Erdtree, дополнение для Elden Ring.