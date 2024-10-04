FromSoftware увеличит среднюю зарплату своих сотрудников почти на 12%

Студия FromSoftware, создатель Elden Ring, Demon’s Souls и Armored Core 6, сообщила, что увеличивает среднюю зарплату своих сотрудников почти на 12%.
На этой неделе компания объявила, что базовая зарплата будет увеличена на 11,8% с апреля 2025 года, а начальная ежемесячная зарплата для новых сотрудников также увеличится на 260 000 иен (1 775 долларов США) до 300 000 иен (2 050 долларов США), что составляет чуть более 15% роста заработной платы.
В FromSoftware мы стремимся создавать игры, которые передают эмоции, создают ценность и вызывают радость. С этой целью мы работаем над стабильным доходом и полезной рабочей средой, в которой наши сотрудники могут посвятить себя развитию. Увеличение базовой и стартовой зарплаты — это одно из воплощений этой политики. Мы продолжим разрабатывать игры с надеждой вдохновлять игроков и создавать что-то ценное.
В прошлом месяце FromSoftware запустила новую кампанию по набору персонала, которая подтвердила, что разработчик работает над «несколькими новыми проектами», хотя на данный момент никаких дополнительных подробностей нет. Учитывая огромный успех Elden Ring, ожидается, что в будущем выйдет продолжение, и хотя ничего не подтверждено, создатель Хидетаки Миядзаки не исключил этого.
Ранее в этом году студия выпустила Shadow of the Erdtree, дополнение для Elden Ring.
Тем временем на западе только сокращают своих сотрудников и все болт клали на здоровую и полезную рабочую среду)
Да каждый кризис так. Пока западный геймдев мрёт из-за любого чиха в экономике, потому что раздувают бюджеты и штат сотрудников бесполезными клоунами, японцы обходятся малыми силами и выпускают топовые игры, продолжая это делать десятки лет
У Японцев тоже хватает откровенного шлака, но про малые силы это точно подмечено.
штат сотрудников раздували все разработчики в пандемию и после, так как рынок очень сильно рос, сейчас сокращают. Вот это новость, оказывавается так работает экономика. Нифига себе. Те, кто успел сделать кассовые игры на плаву, мелкая фромсофтвер подняла много бабла со своим крошечным штатом и теперь платит аж 2000 бачей. Я и то больше получаю
Это происходит во всех нормальных it-компаниях (в геймдэве включительно) каждый год. Называется индексация. К тому же FromSoftware -- это японская компания, а там инфляция ого-го, если смотреть официальные цифры в супермаркетах и на аренду жилья.
Так абсолютно на людей работе. На моём заводике с этого месяца подняли на 22.22%. Но зарплата поднимается почти соизмеримо с ростом цен, так что такая прибавка не особа заметна. В Японии мизерная инфляция, но именно рост потребительских цен - огромен, и далеко не 12%, даже не 22.22% (Как и в России, как и в США, собственно).
Ну и я уверен, что они подняли зарплату не по доброте душевной, а потому что обязывает закон (МРОТ и т.д) + для конкуренции с другими конторками (как и у нас собственно. За копейку удавятся)
Ну вот, а то многие говорят зарплаты маленькие, словно государство их платит, а не контора.
Люблю я эту "среднюю зарплату". Можно только догадываться из чего состоят эти 12% и как давно был предыдущий подъем зп. В любом случае разрабы это заслужили, ибо как бы кто не относился к elden ring, денег она срубила за здорово живешь. А уж сколько они там заслужили остается на совести студийных боссов.
нам тоже в этом месяце на 12% подняли)
ну и правильно
где то несколько лет не прибавляют
а где-то никогда
В близзард, в юбисофт да
Эх, когда-то 300 000 йен были 3000 долларов, позже 2700. Упал йена. У меня была зп 300000 йен в 2019)
Бездарям рескинящими одну и ту же игру с задранной сложностью можно было платить миской рамена и поджопником