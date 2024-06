Хидэтака Миядзаки поддержал идею экранизировать Elden Ring в любом формате

Хардкорный ролевой экшен Elden Ring от разработчиков из студии FromSoftware является одной из самых успешных игр в жанре за последние несколько лет. Недавний релиз дополнения ещё больше подтвердил масштаб популярности этого проекта, которая за несколько лет ничуть не ослабла. Учитывая последние тенденции качественных экранизаций игр, таких как Fallout, The Last of Us и Arcane, многие фанаты хотели бы видеть адаптацию эпичных событий Elden Ring. Появится ли когда-нибудь экранизация этой игры, пока сказать сложно, но сам создатель поддержал такую идею.

В разговоре с журналистами The Guardian Хидэтака Миядзаки признался, что его воодушевляет желание фанатов увидеть игру в других форматах. Он не против киноадаптации Elden Ring или экранизации в любом другом виде. У нас уже есть несколько удачных примеров в разных форматах, и хардкорный ролевой экшен мог бы вполне оказаться в их числе. Как отмечает создатель, для этого им нужна лишь хорошая идея и талантливая команда авторов, способная её воплотить.

Как пояснил в интервью Миядзаки, студия FromSoftware специализируется на играх. Команда хорошо научилась делать игры, а вот в кинопроизводстве они ничего не понимают. Поэтому для экранизации Elden Ring им понадобился бы надёжный партнёр, способный качественно адаптировать игру.

Учитывая масштаб и эпичность событий Elden Ring, для создания действительно хорошего фильма потребуется огромный бюджет уровня двух дорогих блокбастеров. Поэтому такая киноадаптация вряд ли выйдет; игра больше подходит для аниме. На примере Cyberpunk: Edgerunners мы знаем, что в мире есть студии, умеющие делать крутые аниме по играм — Studio Trigger.