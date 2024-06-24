Новый мод к Elden Ring позволяет окунуться в атмосферу Bloodborne

Bloodborne 2 не выйдет, но это не повод для уныния. Энтузиасты-моддеры начали работу над модификацией для Elden Ring, которая полностью перерабатывает игру, создавая более зловещую и мрачную атмосферу. Достичь этого планируется несколькими способами, включая добавление множества новых предметов: "22 набора брони, 35 видов оружия, 17 видов оружия с особыми приемами и 5 видов огнестрельного оружия". Мод также включает парирование с помощью огнестрельного оружия и быстрый шаг при фиксации камеры на враге. Модификация под названием Graceborne привносит в игру бесконечную ночь и систему лечения в стиле Bloodborne.
Моддер corvianNoctis визуально переработал множество мобов и боссов, чтобы мод соответствовал эстетике Bloodborne. В настоящее время модификация находится на ранней стадии разработки, поэтому не стоит ожидать от нее безупречной работы.