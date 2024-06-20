Патч 1.12 для Elden Ring улучшает производительность на ПК

FromSoftware выпустила патч 1.12 для Elden Ring, и, судя по всему, это обновление значительно улучшает производительность на ПК.
Судя по всему, эти улучшения производительности касаются исключительно эффектов трассировки лучей в игре. Так что, если вы не используете RT в этой игре, вы можете не увидеть никаких улучшений производительности. Автор YouTube-канала MxBenchmarkPC поделился следующим видео, в котором сравнивается предыдущая версия игры с последней. И, как мы видим, в версии 1.12 производительность выросла на 20% на NVIDIA GeForce RTX 4080.
По сути, благодаря этому патчу владельцы RTX 4080 смогут наслаждаться игрой в нативном 4K с трассировкой лучей и 60 кадрами в секунду. Поскольку игра изначально не поддерживает DLSS, это огромная победа.
Во-первых, в этой игре трассировка лучей какая-то суперсмешная, она практически не влияет ни на визуал, ни на фпс. Во-вторых, когда уже люди научатся тестить такие вещи не на видеокартах за 200к+?
Так это же дешманская 4080 за 100к. Такая у всех есть
А причем тут разрабы? Тест производил ютубер, а он какую карту захотел такую и выбрал.
На фпс не влияет? Ну, знаете... Ещё как влияет. А вот то что выглядит как гaвно - это правда.
Ну у меня когда ещё 3070 была, трассировка нормально так жрала фпс. Понятное дело, что в пещере какой нибудь было всё норм, а где нибудь в открытом поле все. До 45 где-то садился.
на фпс не влияет? 4к ультра без ртх в игре 60 кадров при загрузке карты 60% +/-, стоит включить лучи ультра как карту грузит на 99% с 45-50 фпс. Карта 4070 ти супер. Кстати сейчас потестил, и правда подтянули производительность, где было 45 с ртх, стало 55 +/-
специалисты на сайте конечно даааа... ! по логике этой писанины, обладатели других карт не почувствуют разницы после патча! хотя по логике, более младшие карты получат больше производительности!
Почему младшие карты получат больше 20%?
Учитывается официальный продукт, а не пиратские приложения для 10-30хх карт которые добавляю лучи.
А с чего ты это взял? 4080 просто как пример, на ней протестировали. Или надо было все карты протестировать? И с логикой у тебя беда. Откуда на младшей карте будет больше 20%?
так пиратка тоже последней версии всегда
Мне интересно почему в игру до сих не добавили апскейлеры?
Да тут в игре такой ртх, что с лупой даже сложно разглядеть изменения. Ибо лучи работают лишь на тени, даже не на отражения и свет блин.
Потому что японцам лень, ведь и так хавают. А апскейлы при из убогом сглаживании очень бы пригодились // Иван Страждин
А мне интересно почему поддержку ультравайлдов не завезли. Ладно 60 фпс - тому есть объяснение. А с ультраширокими мониторами то в чем проблема? От формата 21:9 или шире тоже механики игры поломаются?
И с ними начинаются подлагивания в открытом мире, я такой - ну 3080ти точно потянет в 1080р трассировку, в начале всё хорошо было, потом начались микрофризы, отрубил разницы почти нет зато идёт идеально
Проблема в том, что ультравайд мониками пользуется 3 калеки и под них переделывать что-то, ну такое себе.
Ну она и так отличная была, если не включать трассировку, которая только затенение даёт