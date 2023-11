По слухам, прохождение дополнения для Elden Ring займет более 20 часов

Elden Ring удивила многих геймеров по всему миру, став следующей эволюцией игрового дизайна FromSoftware. Сражения с боссами, окружение, OST и все остальное было настолько хорошо, что игра собрала множество наград "Игра года" в 2022 году.

Этот релиз был продан тиражом более 20 млн. копий, и недавно FromSoftware подтвердила свою долгосрочную поддержку игры. Одной из составляющих этой поддержки является расширение Shadow of the Erdtree, которое находится в разработке уже более года.

Пока о расширении ничего не известно, но оно может содержать более 20 часов контента.

Я полностью ожидаю, что Shadow будет чертовски массивной, практически половина Elden Ring. Я ожидаю, что она затмит основные релизы, несмотря на то, что является DLC.

Fightincowboy - один из самых популярных энтузиастов Dark Souls среди создателей контента. Наряду с Oroboro и Vaati Vidya, в прошлом он приглашался на мероприятия FromSoftware, предоставляя ранние превью таких игр, как Armored Core 6.

Fightincowboy ожидает, что DLC будет примерно как половина Elden Ring, прохождение которого занимает около 50 часов. Таким образом, ожидается, что DLC будет длиться не менее 25 часов.

Другой известный создатель контента, Oroboro, во время прямого эфира ответил на вопрос:

Если вы ожидаете 25-часового приключения, то DLC, вероятно, оправдает ваши ожидания и даже больше.

После этого заявления Oroboro удалил запись трансляции, намекая на то, что это могла быть непреднамеренная оплошность создателя контента.

Учитывая, что Shadow of the Erdtree находится в разработке так долго, мы не удивимся, если расширение окажется еще длиннее.

Пока нет информации о сроках выхода расширения, но, судя по утечке, выход Shadow of the Erdtree намечен на февраль 2024 года. Утечка также говорит о том, что дата выхода будет подтверждена на церемонии The Game Awards, так что поклонникам стоит ждать новой информации в следующем месяце.