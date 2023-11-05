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Elden Ring 25.02.2022
8.4 2 938 оценок

По слухам, прохождение дополнения для Elden Ring займет более 20 часов

butcher69
Новости

Elden Ring удивила многих геймеров по всему миру, став следующей эволюцией игрового дизайна FromSoftware. Сражения с боссами, окружение, OST и все остальное было настолько хорошо, что игра собрала множество наград "Игра года" в 2022 году.

Этот релиз был продан тиражом более 20 млн. копий, и недавно FromSoftware подтвердила свою долгосрочную поддержку игры. Одной из составляющих этой поддержки является расширение Shadow of the Erdtree, которое находится в разработке уже более года.

Пока о расширении ничего не известно, но оно может содержать более 20 часов контента.

Я полностью ожидаю, что Shadow будет чертовски массивной, практически половина Elden Ring. Я ожидаю, что она затмит основные релизы, несмотря на то, что является DLC.

Fightincowboy - один из самых популярных энтузиастов Dark Souls среди создателей контента. Наряду с Oroboro и Vaati Vidya, в прошлом он приглашался на мероприятия FromSoftware, предоставляя ранние превью таких игр, как Armored Core 6.

Fightincowboy ожидает, что DLC будет примерно как половина Elden Ring, прохождение которого занимает около 50 часов. Таким образом, ожидается, что DLC будет длиться не менее 25 часов.

Другой известный создатель контента, Oroboro, во время прямого эфира ответил на вопрос:

Если вы ожидаете 25-часового приключения, то DLC, вероятно, оправдает ваши ожидания и даже больше.

После этого заявления Oroboro удалил запись трансляции, намекая на то, что это могла быть непреднамеренная оплошность создателя контента.

Учитывая, что Shadow of the Erdtree находится в разработке так долго, мы не удивимся, если расширение окажется еще длиннее.

Пока нет информации о сроках выхода расширения, но, судя по утечке, выход Shadow of the Erdtree намечен на февраль 2024 года. Утечка также говорит о том, что дата выхода будет подтверждена на церемонии The Game Awards, так что поклонникам стоит ждать новой информации в следующем месяце.

67
27
Комментарии: 27
Ваш комментарий
OnlyWatch

Скорее всего Бабадзаки решил собрать все запланированные DLC в одно большое и пойти работать спокойно над некст проектом.

18
Shakodzyn

Согласен с вами. Я думаю они уже руку набили достаточно, чтобы склипать очередной шедевр. Но что у них на уме, непонятно)).

6
Ska0r

Собственно, еще весной ходили слухи, что для Элдена изначально было запланировано два длс, которые в итоге решили объединить в одно.

0
Exies27

20 часов страданий.

3
Jarvis666

Муракумо заточеная на +10 и фарм дуг на крысах сократит прохождение до 10 часов))

2
Alex Row

Тот редкий случай, когда можно будет оформить предзаказ

1
SewAwOw

Предзаказ на длс? Чиво?)

3
HomeWork

Буду мочить монстров одной левой!

1
Retro_Gamer91

Мир исследовать вобще не интересно, так что не жду.

1
Just-a-your-King

Новость от источников, что просто чето там вякнули и сразу удалили...

1
golab42

Ещё больше душного гейплея..

1
Андерсен

20 часов хм двух боссов добавили что ль?) 50 часов занимает прохождение всей элден ринг чивоооо бл₽ть

0
Кей Овальд

Не хило. Как обычная игра.

0
Lacunae

Честно говоря, ожидал, как минимум, раза в 2 больше. Ну да ладно. Надеюсь, что добавят уголь из Дс2, чтобы можно было локацию ресетать, было бы неплохо.

0
Lvinomord

Эххх....Опять придётся орать на персонажа и крыть его восьмиэтажным матом)

0
AndralStormborn

Скорее бы, ждем

0
ВОИТЕЛИ WARГЕЙМИНГА

Топчик! Ждёмс🕺🏼

0
muxamor2011

встает главный вопрос. магом или катаной ?) или сразу двумя ?)

0
Ден

Забыли упомянуть, что для осознания того, какая лютая трешанина эта игра, достаточно 15 минут игры на пиратке. Ни покупать, ни играть в это не надо. Поставить, пощупать, снести и забыть эту поделку. О каких часах геймплея идет речь? Это типа зуммеры на характере вывозят что ли? Ну модный жанр ведь, надо терпеть это уныние, пацаны не поймут если не поиграю.

-25
Richard Simons

забыли подождать тебя

4
iMattz

Судя по твоим подпискам, казуал-нытик дэтектед.

7
Ден iMattz

а ты кто?

-7
pudovik1704

Что ты несешь?

1
BadKazzka

Субъективное мнение - не всегда правильное мнение, по крайне мере ты мог бы привести примеры, чтобы можно было подискутировать, ты же просто высрал что-то странное. Мне тоже не нравится серия Соулс Лайк, меня хватило на два часа на каждую игру, но я прекрасно понимаю почему она так популярна и нравится другим: боёвка, мир, атмосфера, интересные и необычные боссы и многое другое. Это не мой жанр, но как и с культовыми фильмами - тебе он может не нравится, но это не отменяет тот факт, что он культовый!

4