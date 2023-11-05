По слухам, прохождение дополнения для Elden Ring займет более 20 часов

Elden Ring удивила многих геймеров по всему миру, став следующей эволюцией игрового дизайна FromSoftware. Сражения с боссами, окружение, OST и все остальное было настолько хорошо, что игра собрала множество наград "Игра года" в 2022 году.
Этот релиз был продан тиражом более 20 млн. копий, и недавно FromSoftware подтвердила свою долгосрочную поддержку игры. Одной из составляющих этой поддержки является расширение Shadow of the Erdtree, которое находится в разработке уже более года.
Пока о расширении ничего не известно, но оно может содержать более 20 часов контента.
Я полностью ожидаю, что Shadow будет чертовски массивной, практически половина Elden Ring. Я ожидаю, что она затмит основные релизы, несмотря на то, что является DLC.
Fightincowboy - один из самых популярных энтузиастов Dark Souls среди создателей контента. Наряду с Oroboro и Vaati Vidya, в прошлом он приглашался на мероприятия FromSoftware, предоставляя ранние превью таких игр, как Armored Core 6.
Fightincowboy ожидает, что DLC будет примерно как половина Elden Ring, прохождение которого занимает около 50 часов. Таким образом, ожидается, что DLC будет длиться не менее 25 часов.
Другой известный создатель контента, Oroboro, во время прямого эфира ответил на вопрос:
Если вы ожидаете 25-часового приключения, то DLC, вероятно, оправдает ваши ожидания и даже больше.
После этого заявления Oroboro удалил запись трансляции, намекая на то, что это могла быть непреднамеренная оплошность создателя контента.
Учитывая, что Shadow of the Erdtree находится в разработке так долго, мы не удивимся, если расширение окажется еще длиннее.
Пока нет информации о сроках выхода расширения, но, судя по утечке, выход Shadow of the Erdtree намечен на февраль 2024 года. Утечка также говорит о том, что дата выхода будет подтверждена на церемонии The Game Awards, так что поклонникам стоит ждать новой информации в следующем месяце.
Скорее всего Бабадзаки решил собрать все запланированные DLC в одно большое и пойти работать спокойно над некст проектом.
Согласен с вами. Я думаю они уже руку набили достаточно, чтобы склипать очередной шедевр. Но что у них на уме, непонятно)).
Собственно, еще весной ходили слухи, что для Элдена изначально было запланировано два длс, которые в итоге решили объединить в одно.
20 часов страданий.
Муракумо заточеная на +10 и фарм дуг на крысах сократит прохождение до 10 часов))
Тот редкий случай, когда можно будет оформить предзаказ
Предзаказ на длс? Чиво?)
Буду мочить монстров одной левой!
Мир исследовать вобще не интересно, так что не жду.
Новость от источников, что просто чето там вякнули и сразу удалили...
Ещё больше душного гейплея..
20 часов хм двух боссов добавили что ль?) 50 часов занимает прохождение всей элден ринг чивоооо бл₽ть
Не хило. Как обычная игра.
Честно говоря, ожидал, как минимум, раза в 2 больше. Ну да ладно. Надеюсь, что добавят уголь из Дс2, чтобы можно было локацию ресетать, было бы неплохо.
Эххх....Опять придётся орать на персонажа и крыть его восьмиэтажным матом)
Скорее бы, ждем
Топчик! Ждёмс🕺🏼
встает главный вопрос. магом или катаной ?) или сразу двумя ?)
Забыли упомянуть, что для осознания того, какая лютая трешанина эта игра, достаточно 15 минут игры на пиратке. Ни покупать, ни играть в это не надо. Поставить, пощупать, снести и забыть эту поделку. О каких часах геймплея идет речь? Это типа зуммеры на характере вывозят что ли? Ну модный жанр ведь, надо терпеть это уныние, пацаны не поймут если не поиграю.
забыли подождать тебя
Судя по твоим подпискам, казуал-нытик дэтектед.
а ты кто?
Что ты несешь?
Субъективное мнение - не всегда правильное мнение, по крайне мере ты мог бы привести примеры, чтобы можно было подискутировать, ты же просто высрал что-то странное. Мне тоже не нравится серия Соулс Лайк, меня хватило на два часа на каждую игру, но я прекрасно понимаю почему она так популярна и нравится другим: боёвка, мир, атмосфера, интересные и необычные боссы и многое другое. Это не мой жанр, но как и с культовыми фильмами - тебе он может не нравится, но это не отменяет тот факт, что он культовый!