на главную
об игре
Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.5 3 486 оценок

СМИ: Tencent работает над мобильной версией Elden Ring

butcher69
Новости

Агентство Reuters сообщило, что Tencent работает над адаптацией ролевой игры Elden Ring от Fromsoftware для мобильных устройств. Конкретные детали не сообщаются, но компания рассматривает возможность сделать ее free-to-play с покупками в приложении по аналогии с Genshin Impact.

Конечно, такой проект будет контрастировать с дизайном Elden Ring, так что остается только догадываться, как в итоге будет выглядеть игра. Конечно, не стоит забывать, что эта информация не была подтверждена официально, но это интригующая возможность, которую стоит иметь в виду.

Elden Ring уже доступна на PlayStation 4, PlayStation 5 и PC через Steam, Xbox One и Xbox Series X|S. Если вы пропустили игру, ознакомьтесь с нашим обзором.

-7
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
ShenonDoreti

Так чему удивляться, на современных лопатах по 8 ядер 2+мгц, по 12 гб оперативы, и видеочипы на уровне игровых ноутов . Только на экранном управлении мазохисты станут играть. Думаю боковые джойстики, скоро будут нормой среди допов к смартфонам, потому что без них геймплей на мобилке это извращение, и неудобство.

3
Рогатый Лорд

вот так и смешивают с дерьмом то, что любишь

1
User_200

На клава мышке было не легко, а тут сенсорный экран.

-1
Wing42

Нормально всё было на клавамыши. Не понимаю, с чем там и у кого могли возникнуть какие-либо проблемы.

4
SharpAelinor

Ну и для чего?

-1