СМИ: Tencent работает над мобильной версией Elden Ring

Агентство Reuters сообщило, что Tencent работает над адаптацией ролевой игры Elden Ring от Fromsoftware для мобильных устройств. Конкретные детали не сообщаются, но компания рассматривает возможность сделать ее free-to-play с покупками в приложении по аналогии с Genshin Impact.
Конечно, такой проект будет контрастировать с дизайном Elden Ring, так что остается только догадываться, как в итоге будет выглядеть игра. Конечно, не стоит забывать, что эта информация не была подтверждена официально, но это интригующая возможность, которую стоит иметь в виду.
Elden Ring уже доступна на PlayStation 4, PlayStation 5 и PC через Steam, Xbox One и Xbox Series X|S. Если вы пропустили игру, ознакомьтесь с нашим обзором.
Так чему удивляться, на современных лопатах по 8 ядер 2+мгц, по 12 гб оперативы, и видеочипы на уровне игровых ноутов . Только на экранном управлении мазохисты станут играть. Думаю боковые джойстики, скоро будут нормой среди допов к смартфонам, потому что без них геймплей на мобилке это извращение, и неудобство.
вот так и смешивают с дерьмом то, что любишь
На клава мышке было не легко, а тут сенсорный экран.
Нормально всё было на клавамыши. Не понимаю, с чем там и у кого могли возникнуть какие-либо проблемы.
Ну и для чего?