В свежий чарт продаж Steam вернулась Elden Ring

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 20 по 27 февраля. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода.
На вершине списка — кооперативный шутер Helldivers 2, видимо игрокам очень нравится нести демократию разным представителям вселенной. На втором месте расположился дьяблоид Last Epoch, который покинул ранний доступ на прошлой неделе и с тех пор пользуется популярностью у игроков.
Эта неделя отметилась не только возвращением Elden Ring в тройку лидеров, но и тем, что пользователи Steam потеряли интерес к симуляторам футбола от EA и Call of Duty. Но, похоже, игроки начинают терять интерес и к Palworld, которая устремилась к вылету из топ-10.
Покерный рогалик Balatro, продажи которого превысили 250 тысяч копий, смог закрепиться на 9 месте, а автомобильный выживач Pacific Drive расположился на 10 месте. Викторианская выживалка Nightingale оказалась чуть более успешной, и смогла занять 5-е место.
- Helldivers 2
- Last Epoch
- Elden Ring
- Steam Deck
- Nightingale
- Elden Ring Shadow of the Erdtree
- Helldivers 2 - Upgrade to Super Citizen Edition
- Palworld
- Balatro
- Pacific Drive
нормальная практика, те, кто не знаком с игрой, теперь хотят ознакомиться перед ДЛС.