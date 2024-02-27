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Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.6 3 717 оценок

В свежий чарт продаж Steam вернулась Elden Ring

butcher69
Новости

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 20 по 27 февраля. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода.

На вершине списка — кооперативный шутер Helldivers 2, видимо игрокам очень нравится нести демократию разным представителям вселенной. На втором месте расположился дьяблоид Last Epoch, который покинул ранний доступ на прошлой неделе и с тех пор пользуется популярностью у игроков.

Эта неделя отметилась не только возвращением Elden Ring в тройку лидеров, но и тем, что пользователи Steam потеряли интерес к симуляторам футбола от EA и Call of Duty. Но, похоже, игроки начинают терять интерес и к Palworld, которая устремилась к вылету из топ-10.

Покерный рогалик Balatro, продажи которого превысили 250 тысяч копий, смог закрепиться на 9 месте, а автомобильный выживач Pacific Drive расположился на 10 месте. Викторианская выживалка Nightingale оказалась чуть более успешной, и смогла занять 5-е место.

  1. Helldivers 2
  2. Last Epoch
  3. Elden Ring
  4. Steam Deck
  5. Nightingale
  6. Elden Ring Shadow of the Erdtree
  7. Helldivers 2 - Upgrade to Super Citizen Edition
  8. Palworld
  9. Balatro
  10. Pacific Drive
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Richard Simons

нормальная практика, те, кто не знаком с игрой, теперь хотят ознакомиться перед ДЛС.

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