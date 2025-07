Elden Ring: Nightreign возглавил чарт США в июне 2025 года

Свежий отчёт Circana по продажам видеоигр в США за июнь 2025 года показал, что Elden Ring: Nightreign снова не знает равных — дополнение к хиту от FromSoftware стало самой продаваемой игрой месяца. Несмотря на громкие релизы вроде Death Stranding 2: On the Beach и Mario Kart World, именно приключения в Междуземье продолжают удерживать лидерство в чартах.

Nightreign, выпущенный на всех актуальных платформах, оказался более устойчивым к конкуренции, чем эксклюзивы Sony и Nintendo, занявшие второе и третье места соответственно. Дополняют пятёрку лидеров Call of Duty: Black Ops 6 и Stellar Blade, которая резко поднялась в рейтинге после релиза на ПК 11 июня — в мае она занимала лишь 185-е место.

Также в июне в топ-20 ворвались три новых релиза: Rune Factory: Guardians of Azuma дебютировала на 10-м месте, Death Stranding 2 сразу вышел на второе, а Mario Kart World уверенно занял третью позицию. Неожиданным подъёмом отличился Cyberpunk 2077 — игра взлетела с 427-го на 18-е место благодаря выходу на Switch 2.

Из топа выбыли сразу шесть проектов, в том числе Doom: The Dark Ages, PGA Tour 2K25, Helldivers 2 и The Last of Us: Part II, уступившие место более свежим и масштабным релизам.

Топ-5 самых продаваемых игр июня 2025:

Elden Ring: Nightreign – Bandai Namco Death Stranding 2: On the Beach – Sony Mario Kart World – Nintendo Call of Duty: Black Ops 6 – Microsoft Stellar Blade – Sony

Чарт подтвердил, что Elden Ring сохраняет огромную популярность спустя годы после релиза, а мультиплатформенность Nightreign позволила дополнению выдержать натиск крупнейших эксклюзивов сезона.