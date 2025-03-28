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Elden Ring: Nightreign 30.05.2025
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, От третьего лица, Кооператив
7.1 40 оценок

FromSoftware поделилась интересной статистикой сетевого тестирования Elden Ring Nightreign

monk70 monk70

FromSoftware много раз удивляла, и анонс Elden Ring Nightreign стал одним из таких моментов. Хотя Хидетака Миядзаки ранее подчеркивал, что возвращение к франшизе в той или иной форме возможно, кало кто ожидал, что это произойдет так скоро.

На этот раз японская студия поощряет кооператив из трех человек, но, конечно, возможна и одиночная игра. Игроки смогли опробовать небольшую часть игры во время сетевых тестов, которые прошли в середине февраля. У некоторых были серьезные проблемы с подключением, но для этого и нужны сетевые тесты — для проверки сетевой инфраструктуры. За несколько дней игроки добились нескольких значительных достижений, а на сайте Bandai Namco появилась интересная статистика:

  • Гладиус, Зверь Ночи был побежден 58 615 раз
  • Было проведено 23 627 489 союзных спасательных атак
  • Всего потеряно 37 957 453 867 рун
  • Призрачный ястреб был призван 427 533 раза

Elden Ring Nightreign выйдет на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК 30 мая.

8
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
MNM 1985

)

4
FamousAdriel

Может и ожидал...

1
William Dwight

Обалдеть, даже на 4 плойке выйдет

0
Ellie Williams

основная игра и так была на 4, что бы этой то не выйти

2
OPen man

все было ничего до выхода этой онлайн дрочи.

-4