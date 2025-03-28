FromSoftware поделилась интересной статистикой сетевого тестирования Elden Ring Nightreign

FromSoftware много раз удивляла, и анонс Elden Ring Nightreign стал одним из таких моментов. Хотя Хидетака Миядзаки ранее подчеркивал, что возвращение к франшизе в той или иной форме возможно, кало кто ожидал, что это произойдет так скоро.

На этот раз японская студия поощряет кооператив из трех человек, но, конечно, возможна и одиночная игра. Игроки смогли опробовать небольшую часть игры во время сетевых тестов, которые прошли в середине февраля. У некоторых были серьезные проблемы с подключением, но для этого и нужны сетевые тесты — для проверки сетевой инфраструктуры. За несколько дней игроки добились нескольких значительных достижений, а на сайте Bandai Namco появилась интересная статистика:

Гладиус, Зверь Ночи был побежден 58 615 раз

Было проведено 23 627 489 союзных спасательных атак

Всего потеряно 37 957 453 867 рун

Призрачный ястреб был призван 427 533 раза

Elden Ring Nightreign выйдет на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК 30 мая.