IGN показал, как меняется мир Elden Ring Nightreign

Портал IGN поделился новым геймплеем экшена Elden Ring Nightreign. Журналист Митчелл Зальцман провел 10 забегов в игре и рассказал, как себя ведет мир при процедурной генерации и все ли меняется на карте.

Несмотря на жанровые элементы рогалика Nightreing рандомна не во всем. Лут и боссы выпадают случайным образом, а вот географически Лимвельд во многом остается неизменным. Например, общая форма карты все одна и та же, а объекты вроде скал, рек и озер остаются на местах при любом прохождении. То же касается мест благодати, узилищ, входов и выходов из пещер, потоков воздуха, призрачных деревьев, а также огромного замка, расположенного ближе к центру локации.

Все остальные локации могут меняться под воздействием различных факторов. Например, один из регионов Лимвельда может случайным образом пострадать от глобального события — в действие вступает особый модификатор под названием «Движущаяся земля». Такой ивент может произойти даже до начала самого забега, и у Зальцмана северная часть карты превратилась в огромный кратер с реками лавы. «Движущуюся землю» при желании можно будет заменить на нечто иное, если поспать в крепости Круглого стола.

Другие события не меняют саму географию Лимвельда, но приносят опасных врагов. С неба может упасть Маргит, Ужасное Знамение, который будет преследовать геймеров по всей карте. Или в небе появятся жутко выглядящие торнадо, поблизости от которых бродят существа из другого измерения, и победить их сложнее, чем обычных противников.

Наиболее впечатляющим из таких ивентов Зальцман назвал загадочного босса, который атакует игроков издалека, бомбардируя их роями жуков. Каждый удар такой «артиллерии» снимает накопленные уровни персонажа, и вернуть их можно, только если отследить облака насекомых до хозяина. Однако у журналиста это не получилось: оказалось, что пока он с коллегами бежал к боссу, границы игрового поля сжались (как в королевских битвах), отрезав возможность вернуть всю прокачку.

Elden Ring Nightreign выйдет 30 мая на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и Xbox One с русскими субтитрами.