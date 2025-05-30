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Elden Ring: Nightreign 30.05.2025
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, От третьего лица, Кооператив
6.7 80 оценок

Состоялся релиз Elden Ring: Nightreign - игра уже появилась в сети

AceTheKing AceTheKing

Сегодня ночью состоялся релиз Elden Ring: Nightreign от студии FromSoftware и компании Bandai Namco. На PC игра вышла без защиты и уже появилась в сети. Тем не менее, это не помешало ей собрать внушительный онлайн в Steam:

На релизе Elden Ring Nightreign привлекла более 300 тыс игроков онлайн

Игра является спин-оффом во вселенной Elden Ring. Nightreign рассчитана на кооперативное прохождение (однако доступен и режим для одного игрока): группе до трёх человек предстоит исследовать мир, который погружён в вечную ночь.кооперативное прохождение (однако доступен и режим для одного игрока): группе до трёх человек предстоит исследовать мир, который погружён в вечную ночь.

В Nightreign разработчики добавили новых персонажей с разными способностями, которые лучше работают в команде. А ещё сделали случайную генерацию — каждый раз противники и боссы появляются в разных местах, из-за чего даже знакомые места приходится проходить по-новому.

Elden Ring: Nightreign доступна на PC, PS5, PS4, Xbox One и Xbox Series X/S.

8
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Да начнётся пукано страдание 👍🤝🍻 Благо, что игра на столько красива безупречным графонием, интересна геймплеем, отличным оптимизоном, что все эти муки забываются, когда наблюдаешь вокруг себя эти дивные природные пейзажи и шикарных боссов 🤝 // Nvidia Power

4
Игорь Болонев

посмотрел трейцлер и ес ть впечатление что это сделано ещё более наотьебись чем длс

2
ThoughtfulGerardo

тема с кругами забавная...

1
Dick_Thunder

Ща у нытиков шаблон порвется

1
Пользователь ВКонтакте

// Вова Новосёлов