Состоялся релиз Elden Ring: Nightreign - игра уже появилась в сети

Сегодня ночью состоялся релиз Elden Ring: Nightreign от студии FromSoftware и компании Bandai Namco. На PC игра вышла без защиты и уже появилась в сети. Тем не менее, это не помешало ей собрать внушительный онлайн в Steam:

Игра является спин-оффом во вселенной Elden Ring. Nightreign рассчитана на кооперативное прохождение (однако доступен и режим для одного игрока): группе до трёх человек предстоит исследовать мир, который погружён в вечную ночь.кооперативное прохождение (однако доступен и режим для одного игрока): группе до трёх человек предстоит исследовать мир, который погружён в вечную ночь.

В Nightreign разработчики добавили новых персонажей с разными способностями, которые лучше работают в команде. А ещё сделали случайную генерацию — каждый раз противники и боссы появляются в разных местах, из-за чего даже знакомые места приходится проходить по-новому.

Elden Ring: Nightreign доступна на PC, PS5, PS4, Xbox One и Xbox Series X/S.