Состоялся релиз Elden Ring: Nightreign - игра уже появилась в сети

Сегодня ночью состоялся релиз Elden Ring: Nightreign от студии FromSoftware и компании Bandai Namco. На PC игра вышла без защиты и уже появилась в сети. Тем не менее, это не помешало ей собрать внушительный онлайн в Steam:
Игра является спин-оффом во вселенной Elden Ring. Nightreign рассчитана на кооперативное прохождение (однако доступен и режим для одного игрока): группе до трёх человек предстоит исследовать мир, который погружён в вечную ночь.кооперативное прохождение (однако доступен и режим для одного игрока): группе до трёх человек предстоит исследовать мир, который погружён в вечную ночь.
В Nightreign разработчики добавили новых персонажей с разными способностями, которые лучше работают в команде. А ещё сделали случайную генерацию — каждый раз противники и боссы появляются в разных местах, из-за чего даже знакомые места приходится проходить по-новому.
Elden Ring: Nightreign доступна на PC, PS5, PS4, Xbox One и Xbox Series X/S.
Да начнётся пукано страдание 👍🤝🍻 Благо, что игра на столько красива безупречным графонием, интересна геймплеем, отличным оптимизоном, что все эти муки забываются, когда наблюдаешь вокруг себя эти дивные природные пейзажи и шикарных боссов 🤝 // Nvidia Power
посмотрел трейцлер и ес ть впечатление что это сделано ещё более наотьебись чем длс
тема с кругами забавная...
Ща у нытиков шаблон порвется
// Вова Новосёлов