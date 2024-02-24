Для Morrowind Rebirth вышло обновление 6.6

Моддер trancemaster_1988 только что выпустил версию 6.6 модификации Rebirth Mod для The Elder Scrolls III: Morrowind. Эта последняя версия исправляет некоторые ошибки и добавляет некоторые QoL-улучшения.
6.6 исправляет проблемы с геометрией. Также исправлены некоторые проблемы с коллизиями. Кроме того, исправлены некоторые проблемы с именами, титулами, а также внесены различные исправления и улучшения ландшафта.
Новая версия также вносит некоторые изменения в баланс заклинаний игры. Кроме того, добавлены новые 3D-модели для оружия и предметов. Например, вы найдете новую модель для Имперского короткого меча Северии, Лука теней и Кольца Справедливости.
Как всегда, скачать Morrowind Rebirth Version 6.6 можно по абсолютно бесплатно с нашего сайта.
А можно ли накинуть сюда мод для нубов, чтобы на карте были отмечены точки целей квестов?)
вам в обливион и поздее
На самом деле это то как раз не проблема. Там же куча указателей понатыкана. Плюс если ты говоришь с нпс о каком то месте то оно отмечается на карте. Ничего сложного.
Лол. Ещё про первую готику говорили мол карты нет. А я начал играть и она не только есть там ещё и сама локация то переплюйка. Не заблудишься. Хотя я люблю такие локальные рпг. Так что это не минус.
Как то не очень и легко обновления накатывать.
Судя по видосам с ютуба они вытянули графику до уровня скайрима SE без модов... глядя на это в 2024 думаешь - что играть в оригинал ради ностальгии и смотреть а пиксельное месиво, что в Rebirth и смотреть на пиксельное месиво