Показаны новые скриншоты Skyblivion, неофициального ремейка TES 4: Oblivion

Разработчики The Elder Scrolls: Skyblivion продолжают работу над модификацией, которая по сути является неофициальным ремейком The Elder Scrolls 4: Oblivion на движке Skyrim. На днях в сети X (Twitter) разработчики TESRenewal опубликовали новую порцию скриншотов. На новых изображениях представлена пещера "Дымовая дыра", которую захватила нежить в локации между Кватчем и Наковальней.

Что касается даты выхода Skyblivion, то пока она намечена на 2025 год. TESRenewal уверяют, что проект достиг "значительного прогресса" и что "наконец-то виден конец пути". Впрочем, по словам разработчиков, " впереди еще много работы" и до полноценного релиза "еще очень далеко".

Тем не менее, даже в незавершенном виде это впечатляющее достижение, дающее 16-летней ролевой игре с открытым миром от Bethesda поразительную новую жизнь. Если вам интересно узнать больше, вы можете следить за развитием Skyblivion в Twitter и на официальном сайте.