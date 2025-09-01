Создатели Skyblivion показали 15 минут геймплея из пролога игры

Создатели фанатского проекта Skyblivion опубликовали свежий ролик, в котором продемонстрировали пролог The Elder Scrolls 4: Oblivion, перенесённый на движок The Elder Scrolls 5: Skyrim.

В видео демонстрируются:

Обновлённые модели персонажей и окружение;

Доработанную боевую систему;

Переработанный взлом замков, частично вдохновлённый механикой TES Online;

Новые загрузочные экраны с интерактивными артами и подсказками;

Полностью переделанные меню, включая окно выбора класса.

В недавнем интервью команда подчеркнула, что благодаря последним успехам объявление даты выхода стало ближе, чем когда-либо.

Релиз Skyblivion планируется в GOG, Steam и Nexus Mods до конца текущего года. Тем не менее, точная дата релиза пока остаётся неизвестной.