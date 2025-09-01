ЧАТ ИГРЫ
The Elder Scrolls 4: Oblivion 18.03.2006
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.3 8 610 оценок

Создатели Skyblivion показали 15 минут геймплея из пролога игры

AceTheKing AceTheKing

Создатели фанатского проекта Skyblivion опубликовали свежий ролик, в котором продемонстрировали пролог The Elder Scrolls 4: Oblivion, перенесённый на движок The Elder Scrolls 5: Skyrim.

В видео демонстрируются:

  • Обновлённые модели персонажей и окружение;
  • Доработанную боевую систему;
  • Переработанный взлом замков, частично вдохновлённый механикой TES Online;
  • Новые загрузочные экраны с интерактивными артами и подсказками;
  • Полностью переделанные меню, включая окно выбора класса.

В недавнем интервью команда подчеркнула, что благодаря последним успехам объявление даты выхода стало ближе, чем когда-либо.

Релиз Skyblivion планируется в GOG, Steam и Nexus Mods до конца текущего года. Тем не менее, точная дата релиза пока остаётся неизвестной.

Комментарии: 16
Lady_Leda

Надеюсь у ребят получилось договориться с беседкой, чтобы они смогли выпустить мод в стиме, как это сделано с енделаром.

10
MovableAlbin

ремастер, в плане графона, конечно, посвежее выглядит

6
guvar

В ремастере рендер картинки на анриале, естественно. посвежее.

CraftyWest

и на этом все плюсы заканчиваются.

1
Федя Кочегар

Ещё что ли один ремастер

2
Tommy451

это уже ремейк

5
Goodvini

Странное решение показать 20 мин подземки))

2
Lady_Leda

Почему же? В ней отлично видно все основные геймплейные механики игры и то какая была проделана работа с окружением.

10
Аристов--Черный

Замечательно. Хорошо что ни время, ни выход технически сомнительного ремастера от Беседки не заставили авторов этого ремейка опустить руки. Надеюсь их проект встанет в ряд с другими фанатскими ремейками высокого класса(порой уже недостижимого профессионалами-авторами оригиналов).

2
MadDarkGuard

Движок Скайрима уже тоже очень сильно устарел. Ремастер беседки хотя бы графически довольно неплох, мне понравился)

2
Raf9111
Хорошо что ни время, ни выход технически сомнительного ремастера от Беседки не заставили авторов этого ремейка опустить руки

нельзя опустить то, что уже опущено давным давно. этот ремастер делают так долго, что возможно мы даже 6 свитки увидим раньше, никто не удивится)

Hevin MadDarkGuard

Движок Скайрима всё ещё выглядит атмосфернее, чем анриловская поделка

1
Volandoff

Внешность Уриэля Септима с Трампа что-ли рисовали? )

2
Пользователь ВКонтакте

Ого! Ещё немного и такими темпами могут графонистый ремастер Обливиона затмить😲 // Евгений Романенко

1
Stasonich_spb

Весьма годно выглядит.

А skywind походу уже мхом покрылся

1
ОфициальныйАккаунт

remastered даже на минималках выглядит значительно лучше, даже модельки и текстурки намного приятнее.

1