Создатели Skyblivion показали 15 минут геймплея из пролога игры

Создатели фанатского проекта Skyblivion опубликовали свежий ролик, в котором продемонстрировали пролог The Elder Scrolls 4: Oblivion, перенесённый на движок The Elder Scrolls 5: Skyrim.
В видео демонстрируются:
- Обновлённые модели персонажей и окружение;
- Доработанную боевую систему;
- Переработанный взлом замков, частично вдохновлённый механикой TES Online;
- Новые загрузочные экраны с интерактивными артами и подсказками;
- Полностью переделанные меню, включая окно выбора класса.
В недавнем интервью команда подчеркнула, что благодаря последним успехам объявление даты выхода стало ближе, чем когда-либо.
Релиз Skyblivion планируется в GOG, Steam и Nexus Mods до конца текущего года. Тем не менее, точная дата релиза пока остаётся неизвестной.
Надеюсь у ребят получилось договориться с беседкой, чтобы они смогли выпустить мод в стиме, как это сделано с енделаром.
ремастер, в плане графона, конечно, посвежее выглядит
В ремастере рендер картинки на анриале, естественно. посвежее.
и на этом все плюсы заканчиваются.
Ещё что ли один ремастер
это уже ремейк
Странное решение показать 20 мин подземки))
Почему же? В ней отлично видно все основные геймплейные механики игры и то какая была проделана работа с окружением.
Замечательно. Хорошо что ни время, ни выход технически сомнительного ремастера от Беседки не заставили авторов этого ремейка опустить руки. Надеюсь их проект встанет в ряд с другими фанатскими ремейками высокого класса(порой уже недостижимого профессионалами-авторами оригиналов).
Движок Скайрима уже тоже очень сильно устарел. Ремастер беседки хотя бы графически довольно неплох, мне понравился)
нельзя опустить то, что уже опущено давным давно. этот ремастер делают так долго, что возможно мы даже 6 свитки увидим раньше, никто не удивится)
Движок Скайрима всё ещё выглядит атмосфернее, чем анриловская поделка
Внешность Уриэля Септима с Трампа что-ли рисовали? )
Ого! Ещё немного и такими темпами могут графонистый ремастер Обливиона затмить😲 // Евгений Романенко
Весьма годно выглядит.
А skywind походу уже мхом покрылся
remastered даже на минималках выглядит значительно лучше, даже модельки и текстурки намного приятнее.