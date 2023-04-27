Будущее наступило: Анонсирован мод, добавляющий нейросеть ChatGPT в Skyrim VR ©

Пользователь Reddit известный как Art-from_the_Machine анонсировал необычный мод для Skyrim VR, позволяющий общаться с игровыми NPC на любые темы, делая игровой опыт более живым и иммерсивным. Модификация будет базироваться на языковой модели GPT-3.5, которая будет составлять диалоги для персонажей Скайрима, а нейросеть xVASynth займётся озвучиванием игровых персонажей.

По задумке фаната это сделает неигровых персонажей куда более реалистичными - они будут помнить текущее время суток, локацию, а также обращать внимания на действия игрока. Так, например, автор обещает, что при попытке сорвать цветок или обыскать сундук неигровой персонаж обязательно прокомментирует это. Более того, фанат утверждает, что работает над системой распознавания звука, чтобы можно было говорить с NPC как с человеком, однако в демонстрационном видео энтузиаст заменил свой голос на компьютерный якобы по причине комплексов из-за своего голоса. Нейросетевой диалог будет активироваться посредством применения заклинания.

К сожалению, без минусов не обошлось. Генерация ответа в ChatGPT может достигать 15 секунд, что может негативно сказаться на погружении в игру (именно боязнью большой задержки автор объяснил выбор более старой версии GPT, нежели GPT-4.0), но на такой случай у него есть решение: перед генерацией ответа NPC будет произносить реплику в духе "Дай-ка подумать...".

Пользователи также отметили, что для более натуральной генерации голоса неплохо было бы использовать нейросеть ElevenLabs, которая звучит куда более реалистично, нежели xVASynth.

Наличие русского языка не обещано, хотя языковая модель GPT-3.5 хорошо понимает этот язык. Также, неизвестно, будет ли non-VR версия. Дата релиза также не сообщается.

Концепт этой модификации действительно потрясающий, а вкупе с модификацией на интерактивные руки глубокое погружение гарантировано.

Стоит отметить, что подобные модификации уже выходили. Так, для Mount & Blade II: Bannelord разрабатывалась похожая модификация для общения с неигровыми персонажами. Более того, на нейросетевые технологии стали обращать внимание и крупные издатели - так, Square Enix выпустили ремейк The Portopia Serial Murder Case c применением текстовой нейросети, но результат оказался полным провалом.