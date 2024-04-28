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The Elder Scrolls 5: Skyrim 11.11.2011
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Виртуальная реальность
9.4 30 330 оценок

Фанатка Skyrim VR купила костюм, передающий реальную боль

Simple Jack
Новости

Стримерша The Elder Scrolls V: Skyrim VR и Fallout VR под ником GingasVR купила костюм с тактильной обратной связью. Он вызывает реальную боль от ударов в игре — для максимального погружения. Результат геймерша показала на видео.

Это не первое устройство для виртуальной реальности, которое приобрела девушка. До этого она создала специальную VR-установку и купила жилет, который реагирует на различные внутриигровые события. В набор для виртуальной реальности также входят вентиляторы, имитирующие скорость, температуру и направление ветра в игре.

GingasVR рассказала, что новый тактильный костюм передает настоящую боль через электроды, которые воздействуют на кожу. Они поражают геймера электричеством в зависимости от того, что происходит в игре.

Второй тактильный жилет менее болезненный: он вибрирует при менее травмоопасных событиях, происходящих с персонажем. Также девушка добавила в игру NPC на базе нейросети OpenAI, однако их качество пока далеко от идеала.

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Jarvis666

Она после того, как её ударил Великан

6
Destroited

И поставила на игру BDSM моды )))

3
Alex40001

подвергла ли она свою игру популярной модификации? может и костюм модифицирован?

1
PolGhost

А что в этом особенного? В том смысле, что хоть и не повсеместно, но пользователей VR с различными костюмами с тактильной обратной связью - хватает. Это не что-то удивительное в сфере VR. Я просто реально не вижу в этом какой-либо новости. Какой-нибудь пост в Телеге или какой-либо другой соц. сети, там это уместно. А здесь? В этом же нет никакой новости

1
dexxxx123

Позерша и дура, лучшеб дилдо себе купила.

1
Born to play

Это уже для психбольных

1
Макс Макс 007

woman moment.

0
UnrealisticGeoffrey

Там костюм просто током бьёт? Ну такое чтоле, сомнительно звучит.

0
hpi

Мдя. Я представляю какой ещё у неё там набор костюмов и пречандалов.

-1