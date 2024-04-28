Фанатка Skyrim VR купила костюм, передающий реальную боль

Стримерша The Elder Scrolls V: Skyrim VR и Fallout VR под ником GingasVR купила костюм с тактильной обратной связью. Он вызывает реальную боль от ударов в игре — для максимального погружения. Результат геймерша показала на видео.

Это не первое устройство для виртуальной реальности, которое приобрела девушка. До этого она создала специальную VR-установку и купила жилет, который реагирует на различные внутриигровые события. В набор для виртуальной реальности также входят вентиляторы, имитирующие скорость, температуру и направление ветра в игре.

GingasVR рассказала, что новый тактильный костюм передает настоящую боль через электроды, которые воздействуют на кожу. Они поражают геймера электричеством в зависимости от того, что происходит в игре.

Второй тактильный жилет менее болезненный: он вибрирует при менее травмоопасных событиях, происходящих с персонажем. Также девушка добавила в игру NPC на базе нейросети OpenAI, однако их качество пока далеко от идеала.