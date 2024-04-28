Фанатка Skyrim VR купила костюм, передающий реальную боль

Стримерша The Elder Scrolls V: Skyrim VR и Fallout VR под ником GingasVR купила костюм с тактильной обратной связью. Он вызывает реальную боль от ударов в игре — для максимального погружения. Результат геймерша показала на видео.
Это не первое устройство для виртуальной реальности, которое приобрела девушка. До этого она создала специальную VR-установку и купила жилет, который реагирует на различные внутриигровые события. В набор для виртуальной реальности также входят вентиляторы, имитирующие скорость, температуру и направление ветра в игре.
GingasVR рассказала, что новый тактильный костюм передает настоящую боль через электроды, которые воздействуют на кожу. Они поражают геймера электричеством в зависимости от того, что происходит в игре.
Второй тактильный жилет менее болезненный: он вибрирует при менее травмоопасных событиях, происходящих с персонажем. Также девушка добавила в игру NPC на базе нейросети OpenAI, однако их качество пока далеко от идеала.
Она после того, как её ударил Великан
И поставила на игру BDSM моды )))
подвергла ли она свою игру популярной модификации? может и костюм модифицирован?
А что в этом особенного? В том смысле, что хоть и не повсеместно, но пользователей VR с различными костюмами с тактильной обратной связью - хватает. Это не что-то удивительное в сфере VR. Я просто реально не вижу в этом какой-либо новости. Какой-нибудь пост в Телеге или какой-либо другой соц. сети, там это уместно. А здесь? В этом же нет никакой новости
Позерша и дура, лучшеб дилдо себе купила.
Это уже для психбольных
woman moment.
Там костюм просто током бьёт? Ну такое чтоле, сомнительно звучит.
Мдя. Я представляю какой ещё у неё там набор костюмов и пречандалов.