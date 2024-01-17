Геймеры не хотят, чтобы Bethesda продолжала исправлять Skyrim

Обновление и исправление игр разработчиками, как правило, — это то, чего игроки ожидают и очень тепло принимают. Однако бывает и так, что работа разработчиков не воспринимается сообществом положительно. Это касается тех, кто играет в Skyrim Special Edition.
В конце декабря Bethesda выпустила очередное обновление для Skyrim Special Edition. И все бы ничего, ведь игра наконец-то получила поддержку Steam Deck и сверхшироких мониторов, но при этом был сломан один очень важный элемент игры. Как оказалось, патч также нарушил совместимость с некоторыми модами, что явно не понравилось сообществу. Разработчики анонсировали еще один патч, но некоторым игрокам он просто не нужен.
Правда? Еще одно обновление? Просто оставьте Skyrim в покое. К счастью, большинство модов по-прежнему поддерживают версии 1.59 и 1.6.640.
— Цитата из соответствующей темы на Reddit
Другие же отмечают, что подобные действия Bethesda не помогут игрокам, которые загрузили в свою игру достаточно много модов. Это часто сопряжено с громоздким процессом обновления файлов, а зачастую и с ожиданием соответствующих патчей от авторов.
Эта игра настолько стара, что они могли бы уже перестать ее обновлять, но нет, они продолжают выпускать новые патчи. Это крест на пути всех модов.
Впрочем, не все геймеры так уж скептически настроены по отношению к действиям Bethesda. Некоторые отмечают, что необходимо ценить усилия разработчиков, которые все еще работают над своей игрой.
В то же время есть и те, кто утверждает, что следующий патч будет немного меньше и не должен так сильно повлиять на работу модов. Так ли это будет на самом деле? Это еще предстоит выяснить, но тот факт, что геймеры не согласны с действиями Bethesda... вызывает удивление.
Лучше бы вы старфилд так же занялись, как с Скайримом
cтарфилд сломан на фундаментальном уровне.там никакие патчи не помогут
Эти рукожопые 13 лет чинят одну игру...поклонники Старфилда, мне вас уже жалко.
У этой игры есть поклонники? Да реально жаль их
В том то и проблема - они ничего не чинят. У игры есть фанатский патч который правит чисто косяки беседки в игре - сломанные скрипты, локации, ошибки квестов. Вышел он почти на релизе и.... Актуален до сих пор, так как разрабы ничего не исправили.
Жаль что USSEP никто не занимается для интеграции в ру версию скайрима.
Идите старфилд доделайте, хватит мучать дедушку.
Играл в ТЕС5. Игрушка не сказать чтоб, плохая, но из 3х последних частей, как по мне, самая слабая. Не вызывает особого интереса ее переигрывать. В то время как ТЕС4 я проходил уже раза 3 минимум. Мир ТЕС5 скучный, геймплэй урезан: магическая школа нужна лишь для галочки - свои заклинания нельзя создавать, нет полевой алхимии - нельзя взять с собой ступку, и много чего еще порезано. В ТЕС5 (и 4 в частности) все расы тупо отличаются только мордашками, тогда как в ТЕС3 каждая зверо-раса имела свой уникальный скелет, что чувствовалось геймплэйно. То есть даже четвертая часть в чем то уступает третьей. В ТЕС5 же вообще нет никакой изюминки, тупо повторение и кастрация старых Свитков. (ну и зачем нужен этот кастрат?)
Для секс-сборок он нужен. )
продавать скайрим*
(и всё равно покупают)
Ну да, люди по шесть лет собирают моды под сборку, потом еще тестируют. Кстати второй год тестов пошел. А они раз и все поломали и новый расширитель скриптов нужен, а его еще нормально сделать не могут. Так что покойтесь с миром. Нам ваши патчи и даром не нать и с ключами не нать.
Поддержка ультрашироких разрешений реализована отвратно, с модом она была намного лучше
Плюс, часть модов до сих пор не обновились и игра тупо неиграбельна, хотя после патча уже месяц с лишним прошли
А кто заставляет обновлять игру постоянно? Перестали бы скачивать обновы, так может они бы уже и поняли
Они еще 2nd anniversary edition выпустят.
Меня удивляет то, как Беседка продолжает обсираться просто на ровном месте. Пилишь сборку 2-3 месяца. Загрузил более 1к модов. А тут хренак и все летит в задницу. Именно поэтому, я хоть и имею все издания Скайрима в стиме, играю исключительно на пиратке. Так проще.
Новость не корректная. В игру не исправили ошибки, а добавили поддержку Steam Deck чтоб ещё раз ̶л̶о̶х̶а̶м̶ извиняюсь конечно же Игрокам - продать игру.
Никогда такого не было и вот опять.
моды это неглавная часть игры а баловство
не купил старфилд - купи скайрим
теперь с поддержкой стим деки сверх широких мониторов
со скидкой!