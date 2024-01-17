Геймеры не хотят, чтобы Bethesda продолжала исправлять Skyrim

Обновление и исправление игр разработчиками, как правило, — это то, чего игроки ожидают и очень тепло принимают. Однако бывает и так, что работа разработчиков не воспринимается сообществом положительно. Это касается тех, кто играет в Skyrim Special Edition.

В конце декабря Bethesda выпустила очередное обновление для Skyrim Special Edition. И все бы ничего, ведь игра наконец-то получила поддержку Steam Deck и сверхшироких мониторов, но при этом был сломан один очень важный элемент игры. Как оказалось, патч также нарушил совместимость с некоторыми модами, что явно не понравилось сообществу. Разработчики анонсировали еще один патч, но некоторым игрокам он просто не нужен.

Правда? Еще одно обновление? Просто оставьте Skyrim в покое. К счастью, большинство модов по-прежнему поддерживают версии 1.59 и 1.6.640.



— Цитата из соответствующей темы на Reddit

Другие же отмечают, что подобные действия Bethesda не помогут игрокам, которые загрузили в свою игру достаточно много модов. Это часто сопряжено с громоздким процессом обновления файлов, а зачастую и с ожиданием соответствующих патчей от авторов.

Эта игра настолько стара, что они могли бы уже перестать ее обновлять, но нет, они продолжают выпускать новые патчи. Это крест на пути всех модов.

Впрочем, не все геймеры так уж скептически настроены по отношению к действиям Bethesda. Некоторые отмечают, что необходимо ценить усилия разработчиков, которые все еще работают над своей игрой.

В то же время есть и те, кто утверждает, что следующий патч будет немного меньше и не должен так сильно повлиять на работу модов. Так ли это будет на самом деле? Это еще предстоит выяснить, но тот факт, что геймеры не согласны с действиями Bethesda... вызывает удивление.