Моддер научил NPC в Skyrim "правильно" отходить ко сну

Энтузиаст JobiWanUK представил модификацию Goodnight Skyrim для TES 5: Skyrim Special Edition. С ее помощью NPC научились произносить комментарии перед тем, как лечь спать. В зависимости от ситуации и локации персонажи могут пожаловаться на усталость, попросить не беспокоить их и пожелают спокойной ночи.

Пользователи, которые уже опробовали мод, поблагодарили автора за проделанную работу. Они сообщили, что он добавляет иммерсивности и атмосферы, и делает поведение NPC более естественным.

Примеры работы Goodnight Skyrim можно посмотреть на видео ниже:

Скачать Goodnight Skyrim можно с NexusMods.