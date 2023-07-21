Моддер научил NPC в Skyrim "правильно" отходить ко сну

Энтузиаст JobiWanUK представил модификацию Goodnight Skyrim для TES 5: Skyrim Special Edition. С ее помощью NPC научились произносить комментарии перед тем, как лечь спать. В зависимости от ситуации и локации персонажи могут пожаловаться на усталость, попросить не беспокоить их и пожелают спокойной ночи.
Пользователи, которые уже опробовали мод, поблагодарили автора за проделанную работу. Они сообщили, что он добавляет иммерсивности и атмосферы, и делает поведение NPC более естественным.
Примеры работы Goodnight Skyrim можно посмотреть на видео ниже:
Скачать Goodnight Skyrim можно с NexusMods.
Я думал он научил их сапоги снимать, перед тем как лезть в постель...
Не, эт фигня. Вот если бы он их научил ходить в сортир и перекрикиваться через дверь - тогда да.