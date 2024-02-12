На Unreal Engine 5 показали город Маркарт из Skyrim с соблюдением реалистичных размеров

Пользователь Leo Torres опубликовал новое видео, демонстрирующее город Маркарт из The Elder Scrolls V: Skyrim на движке Unreal Engine 5. Этот ролик дает отличное представление о том, как может выглядеть Skyrim нового поколения. Как и в его предыдущих работах, художник воссоздал локацию с более реалистичным и точным с точки зрения лора серии масштабом.
Leo Torres выполнил рендеринг этой карты в Unreal Engine 5.3.2 на RTX 3090. Он использовал модели от сторонних разработчиков вместе с собственными ассетами. Для создания пользовательских активов он прибегал к помощи Blender. Все модели и листву художник создавал при помощи Nanite. Кроме того, для глобального освещения и отражений он применял Lumen.
Блогер не новичок в создании потрясающих видов Skyrim на Unreal Engine 5. Он уже делал это раньше. В апреле 2023 года он поделился впечатляющим видеороликом, показывающим Вайтран в Unreal Engine 5. Затем, в октябре, он снова впечатлил, воссоздав город Солитьюд в UE5. А в ноябре мы увидели Винтерхолд.
Этот парень действительно знает свое дело.
в каком месте это Маркарт? всегда веселили такие фантазеры когда на постройку по прикидкам 3 горы снесли а устроить фейерверк при осаде проще чем поджечь амбар с сеном
Вообще не похож,крепость из Властелина колец и то больше напоминает.
какую? их много там. Роханскую? Хелмаву Падь? Минас Тирит? Минас Моргул? Или ещё какая?
Разве Мракарт, на столько большой? и разве у него на столько большие предместья? вроде там все куда меньше и водопад вроде в городе был а не за его чертой! Ну в общем не плохо, но вот достоверность немного хромает, как по мне.
из далека выглядит норм
'' Он использовал модели от сторонних разработчиков вместе с собственными ассетами.''
Тогда это уже ни разу не Маркарт. Да и город не показали от слова СОВСЕМ. Все виды с высоты птичкиного полёта и по два-три раза с разных ракурсов. Маркарт хде?
А где Маркарт то?
Это не Маркарт!
Впечатляет движок. За город не могу сказать, но то, что не глючат текстуры на расстоянии - это вау!
Маркарт это город в скале,а не наком-то островке среди гор.Так еще он да же в реальном виде таким не может быть ибо то что есть в скайриме это тупа вход с поверхности,а сам город это как черный предел принципе в тесо там его расширили примерно....
по идее маркарт город выпиленный в скалах. сложна сказать насколько большой он может быть. и если это центр притяжения будет элитный район который в скале или ущелье и домики деревянные по окраине.
где был песчаник выпиливали домики. в турции такие есть. а где гранит не знаю. если только какой нибудь крутой алхимией выпиливать.
Маркарт двемерский город, на поверхности по сути только укрепленный вход в ущелье. Сам двемерский город под землей (как видно в ТЕСО). Он не может быть огромным.
Для умников:
Лорный Маркарт так и выглядит)
самый дебильный и ненавистный город во время прохождения