на главную
об игре
The Elder Scrolls 5: Skyrim 11.11.2011
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Виртуальная реальность
9.4 29 093 оценки

На Unreal Engine 5 показали город Маркарт из Skyrim с соблюдением реалистичных размеров

butcher69
Новости

Пользователь Leo Torres опубликовал новое видео, демонстрирующее город Маркарт из The Elder Scrolls V: Skyrim на движке Unreal Engine 5. Этот ролик дает отличное представление о том, как может выглядеть Skyrim нового поколения. Как и в его предыдущих работах, художник воссоздал локацию с более реалистичным и точным с точки зрения лора серии масштабом.

Leo Torres выполнил рендеринг этой карты в Unreal Engine 5.3.2 на RTX 3090. Он использовал модели от сторонних разработчиков вместе с собственными ассетами. Для создания пользовательских активов он прибегал к помощи Blender. Все модели и листву художник создавал при помощи Nanite. Кроме того, для глобального освещения и отражений он применял Lumen.

Блогер не новичок в создании потрясающих видов Skyrim на Unreal Engine 5. Он уже делал это раньше. В апреле 2023 года он поделился впечатляющим видеороликом, показывающим Вайтран в Unreal Engine 5. Затем, в октябре, он снова впечатлил, воссоздав город Солитьюд в UE5. А в ноябре мы увидели Винтерхолд.

Этот парень действительно знает свое дело.

-6
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Alex40001

в каком месте это Маркарт? всегда веселили такие фантазеры когда на постройку по прикидкам 3 горы снесли а устроить фейерверк при осаде проще чем поджечь амбар с сеном

6
saa0891

Вообще не похож,крепость из Властелина колец и то больше напоминает.

+ ещё 3 картинки
3
Megido

какую? их много там. Роханскую? Хелмаву Падь? Минас Тирит? Минас Моргул? Или ещё какая?

0
Megido

Разве Мракарт, на столько большой? и разве у него на столько большие предместья? вроде там все куда меньше и водопад вроде в городе был а не за его чертой! Ну в общем не плохо, но вот достоверность немного хромает, как по мне.



2
Tokito77

из далека выглядит норм

1
MORDORR

'' Он использовал модели от сторонних разработчиков вместе с собственными ассетами.''

Тогда это уже ни разу не Маркарт. Да и город не показали от слова СОВСЕМ. Все виды с высоты птичкиного полёта и по два-три раза с разных ракурсов. Маркарт хде?

1
SEV DRAKE

А где Маркарт то?

1
Evzard

Это не Маркарт!

1
ЕвМи

Впечатляет движок. За город не могу сказать, но то, что не глючат текстуры на расстоянии - это вау!

1
Kas707

Маркарт это город в скале,а не наком-то островке среди гор.Так еще он да же в реальном виде таким не может быть ибо то что есть в скайриме это тупа вход с поверхности,а сам город это как черный предел принципе в тесо там его расширили примерно....

0
MunchkiN 616

по идее маркарт город выпиленный в скалах. сложна сказать насколько большой он может быть. и если это центр притяжения будет элитный район который в скале или ущелье и домики деревянные по окраине.
где был песчаник выпиливали домики. в турции такие есть. а где гранит не знаю. если только какой нибудь крутой алхимией выпиливать.

0
Immortal6785

Маркарт двемерский город, на поверхности по сути только укрепленный вход в ущелье. Сам двемерский город под землей (как видно в ТЕСО). Он не может быть огромным.

0
darkMarshall

Для умников:
Лорный Маркарт так и выглядит)

0
Собираю Минусы

самый дебильный и ненавистный город во время прохождения

-1