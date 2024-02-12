На Unreal Engine 5 показали город Маркарт из Skyrim с соблюдением реалистичных размеров

Пользователь Leo Torres опубликовал новое видео, демонстрирующее город Маркарт из The Elder Scrolls V: Skyrim на движке Unreal Engine 5. Этот ролик дает отличное представление о том, как может выглядеть Skyrim нового поколения. Как и в его предыдущих работах, художник воссоздал локацию с более реалистичным и точным с точки зрения лора серии масштабом.

Leo Torres выполнил рендеринг этой карты в Unreal Engine 5.3.2 на RTX 3090. Он использовал модели от сторонних разработчиков вместе с собственными ассетами. Для создания пользовательских активов он прибегал к помощи Blender. Все модели и листву художник создавал при помощи Nanite. Кроме того, для глобального освещения и отражений он применял Lumen.

Блогер не новичок в создании потрясающих видов Skyrim на Unreal Engine 5. Он уже делал это раньше. В апреле 2023 года он поделился впечатляющим видеороликом, показывающим Вайтран в Unreal Engine 5. Затем, в октябре, он снова впечатлил, воссоздав город Солитьюд в UE5. А в ноябре мы увидели Винтерхолд.

Этот парень действительно знает свое дело.