Джереми Брайант о штате Bethesda для The Elder Scrolls VI

Джереми Брайант, экс-аниматор Bethesda, выразил мнение, что для разработки The Elder Scrolls VI нет необходимости в значительном увеличении штата компании.

Он пояснил, что Тодд Говард имеет четкое представление о том, какой должна быть игра, и, соответственно, понимает необходимое количество разработчиков. По словам Брайанта, такие вопросы планируются заранее.

Автор также отметил, что резкое расширение штата возможно только путем поглощения другой компании, а стандартные методы найма не позволят добиться необходимого "ускорения".

Брайант не считает, что Bethesda планирует масштабный набор сотрудников для TES6, полагая, что текущего состава достаточно для реализации целей компании.

Вспоминая свой опыт работы над Fallout 4, Skyrim и Starfield, аниматор отметил впечатляющие размеры команд Rockstar, чьи игры его восхищают.

Он подчеркнул высокий уровень полировки игр Rockstar и привел в пример Red Dead Redemption 2, над которой работало около 1600 человек, включая огромные команды аниматоров, специализирующихся на различных аспектах, таких как геймплей, кинематографические ролики и лицевая анимация.

Брайант предположил, что над GTA 6 сейчас трудится около 3 тысяч человек.

При этом, несмотря на уважение к играм Rockstar, он признался, что не хотел бы работать в компании с такой огромной и, по его мнению, "ужасной" структурой команды.

Дата выхода The Elder Scrolls VI остается неизвестной, но в июне исполнится 7 лет с момента анонса игры.

Тем не менее, на этой неделе фанатов вселенной ожидает возможный сюрприз — релиз ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion, информация о котором неоднократно просачивалась в сеть, и который может выйти уже 21 или 22 апреля.