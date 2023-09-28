Вышла новая часть The Elder Scrolls ©

Появилась новая часть The Elder Scrolls, однако к сожалению это не шестая часть свитков, а мобильная игра с подзаголовком Castles и геймплеем похожим на Fallout Shelter. Игра выпущена компанией Bethesda Softworks LLC для Android и на данный момент находится в раннем доступе.

В описании указано что в игре вы сможете управлять личным замком и создать собственную династию, в остальном геймплей не отличается от подобных игр. Игроки могут наблюдать за своими подданными, а с течением времени их семьи растут и трон занимают новые правители.

Дата выхода запланированной The elder scrolls 6 на данный момент пока что не известна.