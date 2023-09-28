Вышла новая часть The Elder Scrolls

Появилась новая часть The Elder Scrolls, однако к сожалению это не шестая часть свитков, а мобильная игра с подзаголовком Castles и геймплеем похожим на Fallout Shelter. Игра выпущена компанией Bethesda Softworks LLC для Android и на данный момент находится в раннем доступе.
В описании указано что в игре вы сможете управлять личным замком и создать собственную династию, в остальном геймплей не отличается от подобных игр. Игроки могут наблюдать за своими подданными, а с течением времени их семьи растут и трон занимают новые правители.
Дата выхода запланированной The elder scrolls 6 на данный момент пока что не известна.
Новость бесполезная. Могли бы и не трудиться составлять пост.
ну почему же бесполезная - показывает отношение беседки к своей аудитории
Теперь понятно почему старфилд имеет... некоторые проблемы.
Теперь все ясно, вот куда все силы были брошены.
что за язвы в комментах? всегда по известным франшизам выходили мобилки и ничего. приятная мелочь для фанатов.
никто вам это вместо ТЕС6 не подсовывает.
тем более, что тот же Шелтер геймплейно был совсем не плох. забавный таймкиллер.
Тоже хз почему так сразу воспринимают плохо. Fallout Shelter очень кайфовая была.
Вот бы еще эту в steam, как Shelter, и можно было бы попробовать
Таймкиллер? А зачем нужны игры-таймкиллеры? Странно что сначала люди хотят иметь больше свободного времени, а получив его, ищут чем бы его "убить"
Игры нужны такие, чтоб не убивали время, а позволяли его провести с интересом и пользой
В таймкиллеры ты заходишь поиграть пока в метро едешь или в очереди стоишь
Я таким не занимаюсь. Лучше свободное время в транспорте или очереди потратить на то чтоб отдохнуть от этих гаджетов.
Но ведь она даже отдалённое не похожа на древние свитки. Тупо дженерик фентези
Тес-6 которую вы заслужили)
ура! новая часть тес
на новом движке
А потом выяснится что в игре есть неслабый кусок лора и всем горе-лороведам свитков придется давиться и играть))
На то они и "горе". Истинные разберут игру на запчасти, прочтут строки диалогов в констракшн-сете и будут поглядывать на опыт тех, кто играл.
Хотя я сомневаюсь, что конкретно в этой части есть хоть какой-то особый лор
нафиг свитки вот стырфильд во игра тысячелетия Тодд просто гений современности, душнявку космичскую до него еще никто не выпускал
Новый Hustle Castle
"У вас что, телефонов нет?" (Уайатт Чен, Blizzard)
Но это не та The Elder Scrolls... Ладно, выглядит в принципе неплохо, можно глянуть, надеюсь на PC тоже завезут, как тот же Shelter
Годнота подъехала.
Беседка решила по полной зашквариться за максимально короткий срок. Помянем