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The Elder Scrolls: Castles 27.09.2023
0 0 оценок

Вышла новая часть The Elder Scrolls

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Talendor3
Новости

Появилась новая часть The Elder Scrolls, однако к сожалению это не шестая часть свитков, а мобильная игра с подзаголовком Castles и геймплеем похожим на Fallout Shelter. Игра выпущена компанией Bethesda Softworks LLC для Android и на данный момент находится в раннем доступе.

В описании указано что в игре вы сможете управлять личным замком и создать собственную династию, в остальном геймплей не отличается от подобных игр. Игроки могут наблюдать за своими подданными, а с течением времени их семьи растут и трон занимают новые правители.

Дата выхода запланированной The elder scrolls 6 на данный момент пока что не известна.

-31
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
Andrey Nikiforov

Новость бесполезная. Могли бы и не трудиться составлять пост.

8
Talendor3

ну почему же бесполезная - показывает отношение беседки к своей аудитории

2
TitanSteel

Теперь понятно почему старфилд имеет... некоторые проблемы.

Теперь все ясно, вот куда все силы были брошены.

7
Озверин

что за язвы в комментах? всегда по известным франшизам выходили мобилки и ничего. приятная мелочь для фанатов.
никто вам это вместо ТЕС6 не подсовывает.
тем более, что тот же Шелтер геймплейно был совсем не плох. забавный таймкиллер.

7
AlexFullBeast

Тоже хз почему так сразу воспринимают плохо. Fallout Shelter очень кайфовая была.

Вот бы еще эту в steam, как Shelter, и можно было бы попробовать

0
AndralStormborn

Таймкиллер? А зачем нужны игры-таймкиллеры? Странно что сначала люди хотят иметь больше свободного времени, а получив его, ищут чем бы его "убить"

Игры нужны такие, чтоб не убивали время, а позволяли его провести с интересом и пользой

-2
vanтт AndralStormborn

В таймкиллеры ты заходишь поиграть пока в метро едешь или в очереди стоишь

1
AndralStormborn vanтт

Я таким не занимаюсь. Лучше свободное время в транспорте или очереди потратить на то чтоб отдохнуть от этих гаджетов.

-1
Mimpro

Но ведь она даже отдалённое не похожа на древние свитки. Тупо дженерик фентези

0
AndralStormborn

Тес-6 которую вы заслужили)

6
MunchkiN 616

ура! новая часть тес
на новом движке

2
AndrewSolt

А потом выяснится что в игре есть неслабый кусок лора и всем горе-лороведам свитков придется давиться и играть))

2
Shady_sky_31

На то они и "горе". Истинные разберут игру на запчасти, прочтут строки диалогов в констракшн-сете и будут поглядывать на опыт тех, кто играл.
Хотя я сомневаюсь, что конкретно в этой части есть хоть какой-то особый лор

0
Wolfenstein

нафиг свитки вот стырфильд во игра тысячелетия Тодд просто гений современности, душнявку космичскую до него еще никто не выпускал

0
FroZZyChannel

Новый Hustle Castle

0
Тимур Харсиев

"У вас что, телефонов нет?" (Уайатт Чен, Blizzard)

0
Artery Kaulitz

Но это не та The Elder Scrolls... Ладно, выглядит в принципе неплохо, можно глянуть, надеюсь на PC тоже завезут, как тот же Shelter

0
ForsakenOne

Годнота подъехала.

-1
wiezmin

Беседка решила по полной зашквариться за максимально короткий срок. Помянем

-2