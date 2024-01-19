Количество игроков The Elder Scrolls Online превысило 24 млн

Недавно разработчики Elder Scrolls Online опубликовали 46-минутное видео, посвященное десятилетнему юбилею игры и рассказывающее о грядущих событиях, в том числе о новом расширении, действие которого происходит в регионе Тамриэля "Золотой берег". В видеоролике было показано, что с момента своего дебюта в 2014 году гигантская MMORPG привлекла более 24 миллиона игроков.

Elder Scrolls Online разрабатывается компанией ZeniMax Online Studios, а не Bethesda Game Studios, как некоторые думают. Это очень популярная MMORPG и с момента выхода в 2014 году она постоянно обновляется и расширяется командой. На сегодняшний день выпущены десятки DLC-пакетов и расширений, которые охватывают весь Тамриэль, вымышленное царство Elder Scrolls.

За годы существования ESO число игроков выросло до 24 миллионов, включая геймеров со всего мира. Изначально игра была на английском, французском и немецком языках, а теперь мы предлагаем локализацию на китайский, японский, русский и испанский.

В Elder Scrolls Online еще много жизни, но количество регионов, доступных для исследования, стремительно сокращается, поскольку ZOS открывает все новые территории с каждым крупным обновлением. В последнем расширении было показано, что игроки отправятся в классические области, впервые исследованные в 2006 году в Elder Scrolls IV: Oblivion.