Количество игроков The Elder Scrolls Online превысило 24 млн

MMORPG в популярной фэнтезийной вселенной The Elder Scrolls.



События The Elder Scrolls Online берут начало за тысячу с лишним лет до подвигов «драконорожденного» в Скайриме. В те далекие времена принц даэдра Молаг Бал (Molag Bal) вовсю пытался обернуть Тамриэль в свой идеальный демонический мир, однако теперь в его стройные планы суждено вмешаться игрокам, которые смогут примкнуть к одной из трех фракций – Эбенгарду (Ebonheart Pact), Доминиону Альдмери (Aldmeri Dominion) или Даггерфоллу (Daggerfall Covenant). За каждой из них, к слову, закреплены определенные расы – скажем, норды, аргониане и данмеры принадлежат к Эбенгарду, альтмеры, босмеры и каджиты «работают» на Альдмери, а орки, редгарды и бретонцы служат во благо Даггерфолла. Имперцы же, в свою очередь, находятся в состоянии войны со всеми тремя фракциями.



The Elder Scrolls Online совмещает в себе элементы, свойственные как World of Warcraft и ее клонам, так и серии The Elder Scrolls, ставящей акцент на изучении полностью открытого мира. В игре воссоздана большая часть Тамриэля, включая Скайрим, Морровинд, Эльсвейр и Острова Саммерсет.



Затрагивая тему игровой механики, стоит отметить, что The Elder Scrolls Online предлагает предельно стандартный набор развлечений. В список входят – хождение по подземельям, выполнение квестов (благодаря «открытой структуре» некоторые задания вида «пойди и убей монстров у болота» тут можно выполнять даже без бесед с NPC), крафтинг, алхимия, седлание фэнтезийных существ (полетать по миру, правда, не удастся) и боевая система, не базирующаяся, однако, на схватках в реальном времени, а полагающаяся на использование ограниченного числа скиллов, подкрепленных «выносливостью» героя, затрачиваемой на каждое действие в бою.



Набор опыта, классы персонажей и процедура прокачки, разнящаяся в зависимости от того, за какую фракцию вы выступаете, тоже имеются – по прикидкам разработчиков, игроки смогут достичь максимально возможного уровня примерно за 120 часов. PvP-часть аналогично присутствует – народ может даже принимать участие в осадах крупных имперских городов Сиродиила (де-факто главной PvP-арены), а также битвах за рудники и прочие прибыльные места, сулящие «победителям» неплохие бонусы.