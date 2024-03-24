The Elder Scrolls Online достигла отметки в 2 млрд долларов потраченных игроками

В то время как игры с живым сервисом часто не могут добиться успеха, ZeniMax Online Studios выпустила The Elder Scrolls Online более десяти лет назад, и в последние годы игра пользуется большим успехом.
Поскольку игра празднует свое десятилетие, которое наступит на следующей неделе, директор игры подтвердил, что на The Elder Scrolls Online было потрачено около 2 миллиардов долларов.
Во время выступления на GDC 2024 геймдиректор The Elder Scrolls Online Мэтт Фирор подтвердил, что за последние годы игроки потратили на игру значительную сумму денег.
Он заявил, что за десять лет существования игры ее покупатели потратили на нее около 2 миллиардов долларов. Хотя он не раскрывает эти цифры, они все равно выглядят выдающимся достижением для разработчиков, которые упорно трудились над игрой.
Разработчики также рассказали об успехе игры на мероприятии, отметив вехи, которых они достигли благодаря успеху The Elder Scrolls Online. Разработчики начали работать над игрой в 2007 году.
Хотя разработка игры началась в 2007 году, а в 2014 году она вышла только на ПК, сейчас игра доступна уже на семи платформах. За последнее десятилетие в игре вышло 23 DLC-пакета, 42 тематических обновления и девять глав.
Приятно видеть, что даже спустя десятилетие хорошая игра с живым сервисом работает гораздо лучше, а недавние игры вроде Suicide Squad: Kill The Justice League доказывают, что погоня за трендами в играх с живым сервисом не всегда заканчивается хорошо.
Интересно, а что происходит с онлайн-играми после окончания поддержки? Бывают варианты когда их переиначивают игроки под свои нужды? Поиграть в ролевую игру, да без онлайн-ерунды, было бы неплохо...
Закрывают есть куча закрытых ммо
Сравнивать эту игру с отрядом самоубийц ну конечно мда, абсолютно разные жанры, да и отрядом самоубийц должен был быть сингл игрой а вышла какахой с повесткой в придачу.
Одно единственное с этих козлов то что они отдельно продают весь контент игре, проходит время одно из рандомных дополнении подпадает на бесплатную раздачу всем желающим. Какой смысл тогда брать за деньги? Ну или через платежную систему возвращать потраченное.
Сначала добавят нормальные платные шмотки для персонажа, тратишь время на раскопках проходит время, а потом берут и нерфят его делая бесполезным убирая эффекты ломаются при этом баланс и дпс том числе если это ддшный сет придурки одним словом. Уже сколько выфармленных сетов на танках хилах и дд просто выброшено и больше не актуальны. Еще не понятно как далека способны зайти чтобы окончательно сделать играбельное не играбельно.
Мифик дуба никому не мешал то же попал под горячую руку разрабов, хотя изначально хевику палку все что связано через ХА занерфили и убили. Если посмотреть статистику посещаемости максимум играет 7000 человек с одной платформой на консолях приблизительно столько же. На рейдах в триалы часто встречаются одни и те же игроки.
НУ не скажу что игроков в игре мало.А хеви палку там же массовую атаку вроде только убрали при кастовании, зато в конце удара урон добавили.
Зато заметил баланс только сейчас в триале vDsR что половина классов на одну и ту же атаку сразу мрут, а те что пожирнее вроде стоят тот же ДК(не танк).
А так да, в игре и баланса нет, бегает рунер бьет босса один, сам себя хилит сам себя танчит и все такое. Намек мол: слышь купи Некром.
За всю историю раздавали только 3 длс, что нормально, причем они не первой свежести, так что претензия высосана из пальца