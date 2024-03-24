The Elder Scrolls Online достигла отметки в 2 млрд долларов потраченных игроками

В то время как игры с живым сервисом часто не могут добиться успеха, ZeniMax Online Studios выпустила The Elder Scrolls Online более десяти лет назад, и в последние годы игра пользуется большим успехом.

Поскольку игра празднует свое десятилетие, которое наступит на следующей неделе, директор игры подтвердил, что на The Elder Scrolls Online было потрачено около 2 миллиардов долларов.

Во время выступления на GDC 2024 геймдиректор The Elder Scrolls Online Мэтт Фирор подтвердил, что за последние годы игроки потратили на игру значительную сумму денег.

Он заявил, что за десять лет существования игры ее покупатели потратили на нее около 2 миллиардов долларов. Хотя он не раскрывает эти цифры, они все равно выглядят выдающимся достижением для разработчиков, которые упорно трудились над игрой.

Разработчики также рассказали об успехе игры на мероприятии, отметив вехи, которых они достигли благодаря успеху The Elder Scrolls Online. Разработчики начали работать над игрой в 2007 году.

Хотя разработка игры началась в 2007 году, а в 2014 году она вышла только на ПК, сейчас игра доступна уже на семи платформах. За последнее десятилетие в игре вышло 23 DLC-пакета, 42 тематических обновления и девять глав.

Приятно видеть, что даже спустя десятилетие хорошая игра с живым сервисом работает гораздо лучше, а недавние игры вроде Suicide Squad: Kill The Justice League доказывают, что погоня за трендами в играх с живым сервисом не всегда заканчивается хорошо.